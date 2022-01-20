Укрэксимбанк выдаст кредит ГП "Антонов" для производства противопожарного самолета Ан-32П

Укрэксимбанк и предприятие "Антонов" заключили долгосрочный договор, который обеспечит финансирование производства специализированного самолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Между банком и предприятием был заключен долгосрочный договор на финансирование производства противопожарного самолета Ан-32П для ГСЧС Украины. Это соглашение является одним из этапов создания европейского авиационного хаба пожарной безопасности, который позволит оперативно реагировать на инциденты со стихийными бедствиями и техногенными авариями в Украине и в других регионах, где это необходимо", – сообщил директор Департамента корпоративного бизнеса государственного сектора Укрэксимбанка Виталий Погосян.

Самолет Ан-32П предназначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных и специального снаряжения, оборудования и грузов, необходимых для их работы. Эта техника также сможет активно влиять на облака — искусственно вызывать осадки над зоной пожара.

В декабре 2021 года командир Специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Константин Коломин и генеральный директор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков подписали контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П для Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.

Поставка самолета ожидается в 2022 году, его приблизительная стоимость – 400 млн грн. Это будет пятый самолет Ан-32П в авиапарке ГСЧС.

В конце 2021 года государственное предприятие "Антонов", входящее в состав концерна "Укроборонпром", продемонстрировало также первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

В программе его создания участвуют более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий для него. Военно-транспортный Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.