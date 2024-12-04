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"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти на зимові свята
“Укрзалізниця” анонсувала новий потяг за маршрутом Харків – Ворохта – Харків на зимові свята. Про це інформує пресслужба УЗ.
Який розклад
З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд №201/202. Він доповнить розклад руху поїзда №1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.
Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні.
Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.
Як курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий"
За цим напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий".
Він відправлятиметься з Харкова о 18:25 та прибуватиме до Ворохти о 13:59.
Зворотно поїзд вирушатиме з Ворохти о 16:30 і прибуватиме до Харкова о 12:56.
У складі поїзда будуть вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.
Також "Укрзалізниц" з 19 грудня запускає до гір традиційний сезонний "Лижний експрес" Інтерсіті+ №743/744 за маршрутом Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.