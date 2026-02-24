Хто має право на пільговий проїзд у 2026 році?

В Україні право на безоплатний проїзд у громадському транспорті закріплене законодавчо. Однак у 2026 році механізм реалізації цього права зазнає змін: частина відповідальності переходить до місцевої влади, запроваджується єдина форма квитка, а окремі міста вводять власні правила підтвердження пільг. Команта Delo.ua хто має право на пільговий проїзд, які категорії громадян включені до переліку згідно із законом про пільговий проїзд і що змінилося у 2026 році.

Скільки українців мають пільги

За даними Укрінформу, якому надало Міністерство соціальної політики, станом на кінець 2025 року право на пільговий проїзд мають близько 10,7 млн громадян. Тобто, це майже чверть кількості людей, які проживали в Україні до початку повномасштабної війни. Пільги діють за наявності відповідного посвідчення та можуть мати особливості залежно від рішень місцевого самоврядування.

Повний список категорій, які мають право на пільговий проїзд

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №354 та чинного законодавства, право на безоплатний або пільговий проїзд у міському та приміському громадському транспорті мають такі категорії громадян.

Ветерани та військові

Держава визначила широке коло осіб, пов'язаних із військовою службою, які мають право на безоплатний проїзд. Пільга поширюється як на тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях, так і на членів сімей загиблих захисників:

учасники бойових дій, включно з АТО/ООС, та прирівняні до них особи;

люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них;

ветерани військової служби та силових структур — Національна поліція, пожежна охорона, СБУ, Держспецзв'язок тощо;

батьки або опікуни загиблих військовослужбовців;

військовослужбовці строкової служби.

Для підтвердження пільги необхідне відповідне посвідчення. У деяких містах додатково потрібна електронна картка.

Люди з інвалідністю

Особи з інвалідністю належать до категорій, яким держава гарантує безоплатний проїзд незалежно від регіону проживання. Важливо, що пільга поширюється і на супроводжуючих:

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю — не більше одного супроводжуючого.

Підставою для пільги буде посвідчення особи з інвалідністю або документ, що підтверджує статус дитини з інвалідністю.

Пенсіонери

Пенсіонери за віком також входять до переліку пільгових категорій, однак умови проїзду для них можуть суттєво відрізнятися залежно від міста.

Зокрема пенсіонери за віком мають право на безоплатний проїзд в електричках за наявності пенсійного посвідчення. Але варто враховувати, що у деяких містах пенсійне посвідчення вже недостатньо, і потрібна додаткова муніципальна картка. Наприклад, в Івано-Франківську з 1 січня 2026 року без картки «Галка» пільга на проїзд для пенсіонерів не діє.

Діти та сім'ї

Пільговий проїзд передбачений і для дітей із соціально вразливих сімей. Конкретні умови для деяких категорій можуть визначатися на місцевому рівні:

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти молодшого віку — відповідно до місцевих програм;

діти до 6 років без зайняття окремого місця.

Для підтвердження пільги, як правило, потрібні документи, що підтверджують склад сім'ї або статус дитини. Умови для дітей молодшого віку варто уточнювати безпосередньо у місцевій громаді.

Постраждалі від Чорнобиля

Особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, зберігають право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства, зокрема:

ліквідатори аварії на ЧАЕС та особи, постраждалі від наслідків катастрофи 1 та 2 категорій;

діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою на ЧАЕС.

Підставою для пільги є посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи відповідної категорії.

Реабілітовані та інші категорії

Законодавство також передбачає пільги для осіб, які зазнали політичних репресій, та інших соціально вразливих груп:

реабілітовані особи — жертви репресій;

інші соціально вразливі групи, визначені законом або рішеннями місцевих органів влади.

Перелік додаткових категорій може розширюватися залежно від рішень конкретної громади. Тому перед використанням пільги варто уточнити актуальні умови у місцевих органах соціального захисту або транспортному відділі міської ради.

На який транспорт поширюється пільга

Відповідно до закону про пільговий проїзд, на загальнодержавному рівні пільга поширюється на комунальний наземний транспорт: тролейбуси, трамваї та автобуси, що належать місцевим громадам, а також на приміське залізничне сполучення.

Водночас пільга не поширюється на метрополітен (хоча окремі міста надають додаткові преференції власникам муніципальних карток), міжміські автобуси, поїзди далекого прямування, таксі та сервісні перевезення.

Щодо маршрутних таксі, то перевізники на маршрутах загального користування зобов'язані перевозити пільговиків безоплатно. Безпідставна відмова водія тягне за собою штраф у розмірі 850 гривень згідно зі статтею 133-1 КУпАП.

Що змінюється у 2026 році

З 1 січня 2026 року набули чинності кілька важливих змін. По-перше, Міністерство розвитку громад та територій запровадило єдину форму квитка для всіх видів громадського транспорту: від міських автобусів до міжміських рейсів. Це має спростити доступ до пільг і підвищити прозорість розрахунків між пасажирами й перевізниками.

По-друге, фінансування пільг остаточно переходить до місцевих бюджетів. Згідно зі статтею 91 Бюджетного кодексу України, саме громади мають виділяти кошти на відшкодування витрат перевізникам. З 2027 року цей механізм стане ще більш відчутним.

По-третє, в Україні досі не впроваджена автоматизована система обліку оплати проїзду — АСООП. Це суттєво ускладнює фіксацію безоплатних поїздок і розрахунок компенсацій перевізникам. Законопроєкт №5651-2, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, має вирішити цю проблему. Законопроект він передбачає чіткі правила надання пільг, включно з видачею електронного квитка на безоплатній основі. Однак документ ще має пройти друге читання.

По-четверте, окремі міста вже запровадили власні правила підтвердження пільг. У Львові діє система електронних карток LeoCard: без неї пенсіонери не зможуть підтвердити право на пільгу. У Києві запустили пільгову транспортну картку в додатку Kyiv Digital, якою можуть користуватися навіть пільговики з інших регіонів. В Івано-Франківську з 1 січня 2026 року пенсійне посвідчення без спеціальної картки «Галка» більше не є підставою для безоплатного проїзду.

Що робити, якщо відмовили у пільговому проїзді

Якщо водій відмовляє у пільговому проїзді без підстав, варто зафіксувати

найменування перевізника та його контактні дані,

прізвище водія, номер транспортного засобу,

час і маршрут.

Також рекомендується придбати квиток і зберегти його.

Зі скаргою можна звернутися до працівників поліції за номером 102, до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті або до транспортного відділу міської ради. Якщо водій відмовляється рухатися маршрутом до оплати пільговиком, варто викликати наряд поліції.