Як оплачувати проїзд через Київ Цифровий: тарифи, можливості та економія

З 15 липня 2026 року вартість разового проїзду в комунальному транспорті Києва зросла з 8 до 30 гривень, вперше з 2018 року. Але якщо купувати квитки правильно, реальна ціна поїздки може бути суттєво нижчою. Читайте на Delo.ua про те, як працює Київ Цифровий у нових тарифних умовах і як витиснути з нього максимум.

Чому подорожчала вартість проїзду

Міська влада пояснює підвищення розрахунками витрат

оплата праці,

електроенергія та паливо,

ремонт і технічне обслуговування,

амортизація рухомого складу.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обгрунтований тариф на 2026 рік становив 64,60 грн для метро та 44,14 грн для наземного транспорту.

Після аналізу в Департаменті економіки та інвестицій КМДА планову собівартість проїзду скоригували до 31,37 грн для метро та 31,60 грн для наземного транспорту, а єдиний тариф встановили на рівні 30 грн.

Нові тарифи діють в усьому комунальному транспорті: метро, трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері. Поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, можна використати до 14 вересня. Невикористані після цієї дати поїздки не анулюються. Просто їхня вартість автоматично перераховується у грошовий еквівалент і зараховується на баланс транспортної картки.

Як купувати квитки вигідніше: таблиця тарифів

Головна логіка нової системи полягає в тому, що чим більше квитків купуєш за раз, тим дешевше виходить кожна поїздка. Максимальний пакет, на який поширюється найнижча ціна — це 50 поїздок.

Кількість поїздок Ціна за одну поїздку Сума 1–9 30,00 грн від 30 до 270 грн 10–19 28,90 грн від 289 до 549 грн 20–29 27,80 грн від 556 до 806 грн 30–39 26,60 грн від 798 до 1037 грн 40–49 25,50 грн від 1020 до 1250 грн 50 25,00 грн 1250 грн

Купуючи одразу 50 поїздок замість окремих разових квитків по 30 грн, можна заощадити 250 гривень.

Проїзні: коли вигідніше за пакети

Для регулярних пасажирів ще вигіднішим варіантом можуть стати місячні проїзні, доступні через Київ Цифровий:

46 поїздок — 1 088 грн (≈23,7 грн за поїздку);

62 поїздки — 1 463 грн (≈23,6 грн за поїздку);

92 поїздки — 2 156 грн (≈23,4 грн за поїздку);

124 поїздки — 2 888 грн (≈23,3 грн за поїздку);

Безлімітний — 1 828 грн на місяць.

Для регулярних пасажирів місячні проїзні можуть бути вигіднішими за оплату кожної поїздки окремо. Наприклад, проїзний на 124 поїздки коштує 2 888 грн проти 3 720 грн за 124 разові поїздки по 30 грн.

За 30-денного місяця безлімітний проїзний за 1 828 грн починає бути дешевшим за разові поїздки приблизно з 61-ї поїздки, тобто в середньому від трьох поїздок на день.

Студенти мають знижку 50%, учні — 75% з 1 липня до 31 серпня, а в навчальний рік їздять безкоштовно.

Як користуватися Київ Цифровий для оплати проїзду

Київ Цифровий додаток завантажується безкоштовно з Google Play або App Store. Реєстрація займає кілька хвилин: достатньо вказати номер телефону та ввести код підтвердження з SMS. Для іноземців доступна англомовна версія Kyiv Digital, де реєстрація підтримує іноземні номери (крім російських).

Після реєстрації в Київ Цифровий доступні кілька способів оплати проїзду. Через застосунок можна придбати разовий QR-квиток, поповнити наявну транспортну картку або придбати місячний проїзний.

Цифрова транспортна карта прив'язується до електронного гаманця в застосунку, і поповнення також відбувається через Київ Цифровий додаток. Актуальну вартість самої картки варто перевіряти безпосередньо в застосунку, оскільки ціна переглядалася кілька разів.

Для оплати проїзду в метро потрібно створити QR-квиток і відскануйте його через турнікет. Фізичну пластикову транспортну картку можна придбати в терміналах E-квиток і касах на станціях метро та прив'язати до Київ Цифрового, відсканувавши QR-код на її тильному боці.

QR-квитки через застосунок також доступні для Київської кільцевої електрички, але умови оплати електрички відрізняються від наземного транспорту та метро.

Що ще вміє Київ Цифровий

Оплата транспорту — головна, але далеко не єдина функція Київ Цифровий додатку. Паралельно він дозволяє:

відстежувати рух транспорту в реальному часі та знаходити найближчі зупинки;

отримувати сповіщення про повітряні тривоги та відбої;

знаходити найближчі укриття на карті;

оплачувати парковку та отримувати інформацію про паркувальні майданчики.

Частина міських послуг, зокрема запис до ЦНАПу, петиції, комунальні платежі, доступна через ширшу екосистему електронних сервісів Києва, інтегрованих із застосунком або суміжних із ним. Так чи інакше, Київ Цифровий перетворився на один із ключових інструментів для щоденного пересування містом. І нові тарифи зробили його ще актуальнішим для тих, хто хоче не просто платити за проїзд, а планувати витрати розумно.