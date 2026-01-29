Зміни пасажиропотоку у січні: що показала статистика?

У січні пасажирські перевезення в Україні як правило, проходять адаптацію після святкового періоду. На Delo.ua проаналізували офіційну статистику та з'ясували, як саме змінюється мобільність українців у найхолодніший місяць року.

Повільне, але стабільне відновлення

Офіційна статистика за 2025 рік показує, що загальний пасажиропотік в Україні демонстрував обережну тенденцію до незначного зростання. За даними Державної служби статистики, у період січень-липень 2025 року кількість перевезених пасажирів зросла приблизно на 0,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Це скромне, але стабільне зростання свідчить про поступове відновлення мобільності населення, незважаючи на

серйозні економічні виклики,

інфраструктурні обмеження,

безпекову ситуацію в окремих регіонах.

Українці поступово повертаються до регулярних поїздок на роботу, навчання та у повсякденних справах. Хоча загальні обсяги переміщень все ще залишаються нижчими за довоєнні показники.

У структурі пасажирських перевезень громадський транспорт залишався однією з домінуючих категорій, забезпечуючи основну частку щоденних поїздок у великих містах. Однак динаміка по окремих сегментах суттєво різнилася: метро продемонструвало помітне зростання пасажиропотоку, тоді як трамвайні та тролейбусні маршрути фіксували невелике, але стійке зниження кількості пасажирів.

Січневі особливості: цифри і факти

Перший місяць року традиційно показує контрастну картину по різних видах транспорту.

Метрополітен

Після новорічних свят пасажиропотік у метрополітені традиційно відновлюється разом із поверненням людей до роботи та навчання. У великих містах метро залишається найстабільнішим видом громадського транспорту. Тому в січні зазвичай фіксується помірне зростання кількості поїздок порівняно з кінцем грудня.

Наземний електротранспорт

У зимовий період більш чутливий до погодних умов, зокрема ожеледиці, снігопадів і заторів. Через це можливі затримки руху та зниження регулярності перевезень.

Міжміські автобуси на початку року поступово активізуються ділові та робочі поїздки між регіонами. Це підтримує попит на міжміські автобусні перевезення після традиційного святкового спаду.

Приміські електрички

Попит на приміські електрички зазвичай залишається відносно стабільним, оскільки вони використовуються для щоденних поїздок на роботу та навчання. У січні не спостерігається різких коливань пасажиропотоку порівняно з попереднім місяцем.

Метро виграє від того, що залишається найбільш стабільним видом транспорту взимку, адже не залежить від снігопадів, ожеледиці, заторів. Чого не скажеш про комунальний транспорт, який навпаки страждає від кожного циклону та погіршення дорожніх умов.

Нові реалії міського транспорта

У великих українських містах, де громадський транспорт – абсолютна основа пересування сотень тисяч людей щодня, січневі показники демонструють більш змішані тенденції. Наприклад, у столичному метрополітені статистика показує значне зниження кількості пасажирів за останні три роки, порівняно з довоєнним 2021 роком.

Це падіння обумовлене не лише сезонними коливаннями, а й структурними змінами. Масштабна еміграція, перехід частини компаній на віддалену роботу, зміна економічної активності у столиці — все це вплинуло на традиційні патерни пересування.

Крім того, комунальний транспорт має свої особливості роботи взимку.

Різке збільшення навантаження у ранкові години 7:30-9:00 через одночасне повернення на роботу після свят.

Зниження вечірнього пасажиропотоку через коротший світловий день.

Нерівномірний розподіл пасажирів по маршрутах через закриття окремих станцій метро на ремонт.

Підвищений попит на опалювані види транспорту порівняно зі старими холодними автобусами.

Збільшення кількості скарг на затримки через погіршення дорожніх умов.

Зменшення традиційного ранкового та вечірнього пікового навантаження стало новою нормою для багатьох маршрутів. Якщо раніше можна було точно передбачити години максимального завантаження, то зараз графік пасажиропотоку став більш розмитим та непередбачуваним протягом робочого дня.

Оновлення автобусного парку та конкуренція

За даними асоціації Укравтопрому, загальні продажі автобусів та мікроавтобусів в Україні в 2025 році зросли на 21 % до приблизно 2 707 штук у порівнянні з попереднім роком.

Міжміські автобусні перевезення демонструють неоднозначну картину. Маршрути до західних областей та до кордону з Польщею показують стабільний або навіть зростаючий попит протягом усього року. Інші напрямки, особливо на схід та південь країни, продовжують працювати зі значно зниженим пасажиропотоком через безпекову ситуацію.

Залізничні пасажирські перевезення Укрзалізниці також демонструють вибіркову динаміку. Міжнародні поїзди до Польщі, Словаччини, Австрії переповнені практично щодня. А от внутрішні маршрути часто їдуть напівпорожніми, через високу конкуренцію з приватними автобусними перевізниками. Адже останні пропонують нижчі ціни та більшу гнучкість розкладу.

Що це означає для пасажирів

Зміни пасажиропотоку у січні 2026 року — це конкретний індикатор того, як українці реально повертаються до активного життя після святкового періоду та зимових викликів.

По-перше, спостерігається помірне, але стійке відновлення загальної мобільності населення. Люди поступово звикають до нової реальності та відновлюють звичні маршрути пересування, хоча й з певними обмеженнями щодо безпеки.

По-друге, громадський транспорт зберігає свою абсолютно стабільну роль у повсякденному житті великих міст, незважаючи на всі виклики. Хоча окремі сегменти комунального транспорту можуть ще не досягти довоєнних рівнів завантаження, загальна система продовжує функціонувати та обслуговувати мільйони пасажирів щодня.

По-третє, фіксуються глибокі зміни в моделі поїздок. Гібридна робота, онлайн-навчання, зміна графіків роботи підприємств змінюють традиційні патерни використання транспорту. Старі схеми планування маршрутів та розкладів перестають працювати, потрібна нова логіка організації перевезень.

Січневі статистичні тренди задають основний тон для розвитку всієї транспортної системи України впродовж року. Вони вказують на складний, але реальний баланс між поступовим поверненням до нормального руху та необхідністю глибокої адаптації до нових умов.

Транспортна система навчилася жити в умовах невизначеності. Проте ціна цієї адаптації — менша передбачуваність та комфорт для мільйонів українців, які щодня залежать від комунального транспорту.