Затори, затримки та тиснява: з чим стикаються пасажири у січні

Перші тижні нового року традиційно стають справжнім випробуванням для пасажирів столичного громадського транспорту. Святкові затори змінюються робочою метушнею, зимова погода додає непередбачуваності у розклад руху, а ремонтні роботи на ключових магістралях перетворюють звичні маршрути на багатогодинні подорожі. І це лише в звичайні зими. Зима 2026 року принесла взагалі в українські міста справжній колапс. Команда порталу Delo.ua розібралася, з якими викликами стикаються кияни у січні та як мінімізувати дискомфорт від щоденних поїздок громадським транспортом.

Автобуси та маршрутки: коли швидкість стає непередбачуваною

Автобуси і маршрутки залишаються основними видами наземного транспорту для мільйонів киян, особливо у районах, куди не виїжджає метро.

Широка мережа маршрутів та відносна доступність роблять їх незамінними для щоденних поїздок, але саме у січні всі недоліки цього виду транспорту проявляються найяскравіше. Загалом, громадський транспорт у вигляді автобусів та тролейбусів має цілий ряд переваг.

Низька вартість проїзду порівняно з таксі або каршерингом, що робить їх доступними для всіх категорій населення. Широка мережа маршрутів охоплює практично всі житлові квартали Києва, включно з віддаленими спальними районами. Можливість дістатися прямо до конкретної адреси без множинних пересадок на різні види транспорту. Регулярність руху протягом всього дня, що дозволяє планувати поїздки без прив'язки до жорсткого розкладу.

Однак січневі реалії додають низку суттєвих недоліків. Затори на ключових магістралях міста перетворюються на багатокілометрові черги через комбінацію факторів. Ожеледь робить дороги небезпечними та уповільнює рух, ремонтні роботи звужують проїзну частину, а снігові заметілі блокують цілі смуги руху.

Погодні умови створюють додатковий дискомфорт: очікування на зупинках у мороз та вітер, проникнення холодного повітря через постійно відчинені двері, слизька підлога у салоні. Маршрутки через обмежену місткість та часті зупинки на вимогу пасажирів перетворюють навіть короткі поїздки на затяжні подорожі у заторах.

Метро: швидкість з компромісами

Метрополітен Києва традиційно вважається найнадійнішим способом пересування столицею, особливо у складних погодних умовах.

Незалежність від дорожніх заторів та зимової погоди робить підземку незамінною для тих, хто цінує передбачуваність та пунктуальність. Висока пропускна здатність дозволяє перевозити

Проте навіть метрополітен не позбавлений проблем у січні. Тиснява у вагонах на червоній та синій лініях досягає максимуму через святковий період та початок навчального року. Студенти повертаються до навчання, офісні працівники виходять після новорічних канікул, і весь цей потік людей одночасно намагається потрапити у переповнені вагони.

Очікування на платформах затягується, коли перші два-три потяги проїжджають повз через абсолютну відсутність місця. Пасажирам доводиться пропускати кілька складів, сподіваючись втиснутися у наступний.

Обмежена зона покриття залишається головним недоліком метро – воно не доїжджає до віддалених районів та передмість, змушуючи мешканців Троєщини, Борщагівки чи Позняків комбінувати метро з наземним транспортом.

Чому саме січень – найскладніший місяць

Січень – це місяць після свят, коли місто повертається до звичного ритму життя одномоментно. Люди масово виходять на роботу після новорічних канікул, студенти повертаються до навчання після сесії, а центр міста та основні магістралі заповнюються як ніколи. Громадський транспорт переживає пікові навантаження, які не спостерігаються навіть у вересні після літніх відпусток.

Зимова погода вносить свої корективи у роботу всієї транспортної системи. Ожеледиця робить дороги небезпечними та змушує водіїв їхати повільніше, снігопади блокують рух на окремих ділянках, а низькі температури призводять до технічних несправностей транспорту. Ризик затримок та аварій зростає у кілька разів порівняно з іншими місяцями року.

Ремонтні роботи, які часто планують саме на зимовий період через менший туристичний потік, додатково ускладнюють ситуацію. Перекриття смуг руху, об'їзні маршрути, тимчасові зупинки – все це створює хаос на дорогах та подовжує час поїздок у півтора-два рази порівняно зі звичайними умовами.

Січень 2026 року у Києві традиційно став місяцем випробувань для користувачів громадського транспорту. Поєднання факторів – повернення до робочого ритму після свят, зимова погода, ремонтні роботи – створює ідеальний шторм для пасажирів. Громадський транспорт столиці зберігає свої незаперечні переваги: доступність, широку мережу маршрутів, швидкість метро. Проте затори, затримки, переповненість та погодні складнощі роблять щоденні поїздки справжнім викликом.