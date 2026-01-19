Як їздити по ожеледиці без аварій: інструкція для водіїв

Ожеледиця – це не просто зимова неприємність. Це невидима загроза, яка щороку збільшує кількість ДТП у 2-2,5 рази. Проблема в тому, що ожеледицю не завжди видно. Тонкий шар льоду на асфальті виглядає як мокра дорога, але зчеплення шин з поверхнею падає до мінімуму. Гальмівний шлях збільшується у 2-4 рази, а контроль над автомобілем втрачається навіть на швидкості 40-50 км/год.Читайте на Delo.ua , як підготувати авто до поїздок по слизьких дорогах.

Що таке ожеледиця і чому вона небезпечніша за сніг

Ожеледиця утворюється за специфічних погодних умов: температура коливається від -1°C до +2°C, вдень, коли тепліше — волога тане, вночі холодніше — все замерзає. Рясний туман або мокрий сніг, що тане і потім кристалізується на асфальті, створюють ідеальні умови для тонкого шару льоду.

Головна відмінність від інших зимових небезпек, як-то мокрий сніг, видно і він забезпечує хоч якесь зчеплення; звичайний лід твердий і прогнозований, а ожеледиця — це невидимий шар, який утворюється без візуального попередження.

Де найнебезпечніше

У містах ожеледиця частіше виникає на мостах, естакадах, схилах. Тобто там, де асфальт швидше охолоджується. На трасах найнебезпечніший час припадає на ніч та ранній час, коли температура падає нижче нуля, а вологість висока.

За даними ДСНС України, основні ризики водіння по ожеледиці: втрата контролю над авто навіть на малій швидкості, збільшення гальмівного шляху у 2-4 рази та ризик заносу з виїздом на зустрічну смугу або узбіччя.

Як підготувати автомобіль до ожеледиці

Перше і найважливіше — шини. Зимова гума з глибиною протектора не менше 4 мм обов'язкова. Літні шини на морозі твердіють і втрачають еластичність, що робить їх абсолютно непридатними для ожеледиці. Тому досвідчені автовласники рекомендують обирати шини з маркуванням "сніжинка" (3PMSF), адже вони тестовані саме для зимових умов.

Тиск у шинах теж має значення. Знижений тиск теоретично покращує зчеплення за рахунок збільшення площі контакту, але відхилятися від норм виробника не рекомендується. Перевіряйте тиск щотижня, бо в морозну погоду він падає природним чином.

Технічний стан критичних систем

Акумулятор має бути повністю заряджений, враховуючи, що холод знижує його ємність на 30-40%. Слабка батарея може підвести в будь-який момент.

На ожеледиці кожен метр гальмівного шляху може виявитися критичним. Тож варто перевірити стан колодок, дисків та рівень гальмівної рідини. Антифриз, склоочисники, омивачі забезпечують видимість та роботу двигуна в мороз, тож це теж базові речі. Окрім цього, в багажнику мають бути:

лопата, трос, пісок або антиковзаючі накладки під колеса;

додатковий зарядний пристрій або пусковий пристрій для акумулятора;

плащ, рукавички, теплі речі: раптом доведеться чекати допомоги на морозі.

На зимових трасах затори через ДТП можуть тривати годинами, і невідомо, скільки доведеться чекати без тепла в машині.

Техніка безпечної їзди: правила, які працюють

Головне правило на ожеледиці — плавність. Різкі рухи кермом, різке прискорення або гальмування миттєво призводять до втрати контролю.

Прискорення та гальмування

Рухайтеся плавно, без різких натискань на педаль газу. Якщо колеса почали прокручуватися, відпустіть газ, дайте їм зчепитися з дорогою, потім знову акуратно додайте тягу.

Екстрене гальмування на ожеледиці — прямий шлях до заносу. Краще використовувати двигун для уповільнення: перемкнутися на нижчу передачу, двигун буде гальмувати авто без блокування коліс.

Проходження поворотів:

Увійдіть у поворот на мінімальній швидкості: гальмуйте перед поворотом, а не в ньому. Якщо почнете гальмувати вже в повороті, машину гарантовано понесе.

Не крутіть кермо різко. Тільки м'які, плавні рухи. Навіть якщо здається, що машина не реагує, не варто додавати різкості, це тільки погіршить ситуацію.

Дистанція та швидкість

Збільшуйте дистанцію до попереднього авто у 2-3 рази порівняно зі звичайними умовами. Якщо влітку 50 метрів достатньо, взимку тримайте 100-150 метрів.

Уникайте різкої зміни смуг, адже кожен маневр на ожеледиці ризикований. Їдьте своєю смугою, прогнозуючи ситуацію на 200-300 метрів вперед.

Використання понижувальних передач дає більше контролю. Їдьте на нижчій передачі, ніж зазвичай. Так вийде швидше реагувати на зміни дорожньої обстановки без різкого гальмування.

Що робити, якщо машину понесло: покрокова інструкція

У випадках заносів перша реакція більшості водіїв: вдарити по гальмах. А це найгірше, що можна зробити. Гальмування блокує колеса, і авто перетворюється на некерований ковзан.

Правильна реакція при заносі

Не тисніть на гальма взагалі. Відпустіть педаль газу, але не різко: плавно зменшіть тягу.

Поверніть кермо у напрямку заносу. Якщо задню частину машини понесло вправо — крутіть кермо вправо. Це допомагає вирівняти авто.

Коли відчуєте, що машина стабілізується, м'яко поверніть кермо у потрібний напрямок руху. Головне, без різких рухів.

Гальмування на льоду

Якщо у вас ABS (антиблокувальна система) — тисніть гальма до упору, система сама регулюватиме тиск на кожне колесо. Ви відчуєте вібрацію педалі — це нормально, бо означає ABS працює.

Якщо ABS немає — використовуйте переривчасте гальмування: тисніть-відпускайте-тисніть. Це імітує роботу ABS вручну та запобігає блокуванню коліс.

Пробуксовка

Застрягли на слизькій дорозі — не тисніть різко на газ. Колеса будуть прокручуватися, копаючи глибше. Використовуйте краще розгойдування: їдете вперед-назад-вперед, поступово розширюючи діапазон руху. Підкладіть під колеса пісок, килимок з салону, гілки або сіль: все, що збільшить зчеплення.

Системи безпеки: помічники, але не рятівники

Сучасні автомобілі оснащені системами ABS (антиблокувальна), ESP (стабілізація), TCS (контроль тяги). Вони справді допомагають, але не замінюють правильну техніку водіння.

ABS запобігає блокуванню коліс при гальмуванні, але не скорочує гальмівний шлях на льоду. Вона тільки дозволяє керувати машиною під час гальмування.

ESP стабілізує авто при заносі, автоматично гальмуючи окремі колеса. Але якщо ви увійшли в поворот на швидкості 80 км/год по льоду, жодна електроніка не врятує.

TCS не дає колесам пробуксовувати при розгоні. Корисно, але іноді на бездоріжжі або глибокому снігу її краще вимкнути, щоб мати змогу "продавити" перешкоду.

Взагалі, найкращий спосіб не потрапити в аварію на ожеледиці — уникати її взагалі. Тож краще плануйте маршрут заздалегідь. Уникайте мостів, естакад, вузьких серпантинів при ожеледиці. Ці місця охолоджуються швидше за інші ділянки дороги та залишаються слизькими навіть після обробки реагентами.

За сильної ожеледиці, коли Патрульна поліція радить утриматися від поїздок, краще відкласти справи або скористатися громадським транспортом. Рух у темну пору доби особливо небезпечний — видимість зменшується, а ожеледицю практично не видно в темряві. Увімкніть ближнє світло, регулярно чистіть фари та дзеркала від снігу та бруду.

Ожеледиця перетворює звичайну дорогу на ковзанку, де кожен рух має значення. Статистика безжальна: тисячі аварій щозими, десятки загиблих. Правильна підготовка авто, розуміння фізики руху на льоду та обережність можуть зменшити ризики до мінімуму.