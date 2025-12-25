Онлайн-розклад транспорту: які мобільні додатки працюють точніше?

У великих містах, де трафік непередбачуваний, а маршрути громадського транспорту постійно коригуються, без онлайн-розкладу обійтися дуже важко. Мільйони пасажирів щодня планують поїздки завчасно, і саме цифрові сервіси дають це зробити. Сьогодні в Україні працює кілька сервісів, які показують рух громадського транспорту в реальному часі. Найпопулярніші та найнадійніші – це Eway, KyivTime та офіційний застосунок Київ Цифровий. Вони відстежують трамваї, тролейбуси та автобуси, даючи точну інформацію про їхнє місцезнаходження та час прибуття. На Delo.ua мона знайти порівняння найпопулярніших застосунків, їхній функціонал та особливості роботи.

Київ Цифровий

Офіційний інструмент міської влади, яким користуються понад 2,7 мільйона киян. Застосунок постійно вдосконалюється на основі відгуків користувачів і має пряму інтеграцію з муніципальними сервісами КМДА.

Нещодавно команда оновила сервіс «Рух транспорту», додавши фунікулер з розкладом та вартістю проїзду. З’явилися і покращення щодо безбар'єрності: в застосунку з'явилися мапи виходів зі станцій метро та інформація про наявність ліфтів для маломобільних груп на ключових станціях.

Це не враховуючи основних можливостей для користувачів застосунку:

безконтактно оплачувати проїзд, замінивши паперові квитки електронними;

отримувати актуальну інформацію про затримки та зміни маршрутів;

планувати поїздки з урахуванням доступності станцій для людей з інвалідністю.

Фактично, це комплексний міський сервіс для комфортного пересування Києвом.

KyivTime

Вузькоспеціалізована платформа, створена виключно для столичного транспорту. Сервіс отримує дані безпосередньо з міської системи моніторингу GPS/ГЛОНАСС Київпастрансу, що забезпечує мінімальні затримки та високу точність інформації. Платформа має свої особливості:

пряма інтеграція з міськими базами даних для високої точності прогнозування;

інтуїтивний інтерфейс, де можна швидко знайти зупинку та маршрути;

оперативне оновлення для перегляду реального часу прибуття транспорту;

Сервіс сфокусований виключно на комунальному транспорті Києва: тролейбуси, трамваї, автобуси Київпастрансу. Жодних додаткових функцій чи сервісів. Для тих, кому потрібна швидка та точна інформація про рух міського транспорту без зайвих опцій, це зручний варіант.

Eway

Ефективний агрегатор транспортних даних, який пропонує користувачам значно ширший функціонал, ніж локальні міські застосунки.

Ключова перевага полягає у масштабі: сервіс охоплює рух не лише у Києві, але й у десятках інших міст України та поза нею.

Платформа використовує універсальний принцип роботи: агрегує дані, отримані від GPS-трекерів, встановлених у транспортних засобах. Додамо ще й ряд унікальних особливостей:

міжміський масштаб;

візуалізація ситуації;

гнучкий пошук.

Eway ідеально підходить для тих, кому потрібен універсальний інструмент з широким охопленням, а не лише вузькоспеціалізований розклад для комунального транспорту столиці.

Таким чином для щоденного використання та безконтактної оплати ідеально підійде Київ Цифровий. Для швидкого перегляду часу прибуття краще обрати KyivTime. А для комплексного планування маршрутів, що включають приміські чи міжміські напрямки, незамінним буде Eway.