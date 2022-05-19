Kernel надала країні понад півмільярда гривень допомоги

За два місяці воєнного вторгнення компанія спрямувала на допомогу країні понад 550 млн грн. З них 240 млн грн пішло на спорядження та обладнання для військових.

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Від перших днів війни Kernel підтримує всіх, хто захищає Україну, насамперед військових, підрозділи тероборони та поліції. Також компанія успішно співпрацює з волонтерськими організаціями.

Головною цінністю для Kernel завжди були люди. Саме тому компанія зосередилася на забезпеченні оборонців захисним спорядженням. На ці потреби за перші 60 днів війни спрямувала 165 млн грн. Бійці вже отримали від Kernel 6755 бронежилетів та 2005 касок, надійний «захист» продовжує надходити.

Важливим напрямом допомоги від компанії є закупівля «розумного» обладнання для оснащення ним підрозділів ЗСУ. На 65 млн грн компанія придбала партію тепловізорів, квадрокоптерів та сучасних засобів зв’язку. Натепер цей напрям у команди Kernel один із пріоритетних.

Крім того, Kernel передає на потреби ЗСУ та ТрО автомобільну та спеціалізовану техніку, обладнання для оборонних споруд та паливно-мастильні матеріали. Обсяги допомоги за цією статтею сягають десятків мільйонів гривень.

На 65 млн грн компанія придбала партію тепловізорів, квадрокоптерів та сучасних засобів зв’язку.

Агрохолдинг також забезпечує армію лікарськими засобами та медичними виробами. Це знеболювальні препарати, кровоспинні турнікети, рентген-апарати для виявлення осколків, препарати для реанімаційних та операційних відділень тощо. Загалом на потреби фронту та лікарень компанія спрямувала майже 760 тис. одиниць ліків та медобладнання на понад 63 млн грн.

Продовольче забезпечення армії — ще один пріоритет Kernel. Компанія налагодила безперебійне постачання харчів армійським підрозділам, зокрема бійцям на передову. Організувала власне виробництво консервів, які відправляють оборонцям.

Ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну масштабно працює на всіх фронтах та наближає перемогу. «Кожен з великої команди Kernel докладає зусиль заради спільної справи. Працюємо, віримо і крок за кроком наближаємося до перемоги!» — наголошують у компанії.