Споживчий ринок оживає: українці купують одяг, техніку та відвідують кафе та ресторани

У порівнянні з першим місяцем війни, коли переважна частка безготівкових оплат за товари та послуги припадала на харчі та медикаменти, у квітні та першій половині травня збільшилися обсяги безготівкових оплат покупок в мережах електроніки і побутової техніки та закладах харчування.

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Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Так, у першій половині травня частка оплат покупок продуктів харчування в мережі терміналів ПриватБанку знизилася з 56% до 52% від загального обсягу витрат, а обсяги оплат покупок в мережах аптек - з 12,5% до 8%.

У той же час частка оплат у кафе і ресторанах у першій половині травня порівняно з березнем зросла з 2,5% до 4,3%, в магазинах одягу і взуття з 6% до 7,5%, а мережах електроніки та побутової техніки - з 5% до 6,5%.

За кількістю працюючих торгових терміналів, отже, й самих торгових точок, лідерами відновлення ринку стали магазини одягу й взуття. Якщо на початку березня не працювали понад 80% магазинів цього сегменту, то у травні відновили роботу 65% точок. Ресторанний сервіс впав з початком війни на 81%, але зараз відновився вже на 45%, магазини техніки та електроніки після зниження кількості точок з початком війни на 67% у травні відновилися на 44%.

Роздрібні мережі харчування та фармації зазнали меншого впливу війни: після зниження кількості працюючих продуктових магазинів на 37% вже відновили роботу 22%, а із 40% тих, що зупинили роботу з початком війни аптек - 18% вже відновили роботу.

"Відновлення обсягів безготівкових оплат зумовлене, перш за все, активністю малого бізнесу. Якщо в березні зниження обсягів безготівкових оплат через термінали ПриватБанку в невеликих торгових точках становило 62%, то вже в першій половині травня обсяги продажів зросли і повернулися до довоєнних показників і навіть перевищили ", - констатують у фінустанові.

Там зазначили, що у квітні кількість оплат покупок банківськими картками та електронними гаманцями через мережу торгових POS-терміналів ПриватБанку зросла на 18% порівняно з березнем – зі 124 до 146 млн транзакцій за рахунок активного зростання кількості магазинів, що приймають картки до оплати.