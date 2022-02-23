В Україні знайшли майже 1500 незаконних сайтів азартних ігор

Аналітики Бюро економічної безпеки спільно з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей виявили вже 1484 неліцензованих веб-сайти, які працюють в Україні у цій сфері.

Як йдеться у повідомленні БЕБ, за попередніми оцінками, обсяги їхньої діяльності становлять близько 3 мільярдів євро.

Мова йде про ресурси, що не перебувають в жодному з реєстрів КРАІЛ, не містять обов'язкових відомостей і мають переважно іноземні доменні імена. Для внесення коштів та виплати виграшів ці сайти використовують як зареєстровані, так і незареєстровані в Україні електронні платіжні системи.

Поповнення рахунку та виплати виграшів у них, як правило, відбуваються з заміною або використанням "фейкових" кодів категорії продавця, що надається банком-еквайром або платіжною системою під час укладання договорів обслуговування.

Зазначається, що тема роботи таких сайтів порушувалася, зокрема, на міжвідомчій нараді з питань неналежної організації чи проведення первинного фінансового моніторингу у сфері азартних ігор, що пройшла за участю депутатів Верховної Ради, представників Державної податкової служби, Національного банку України та Держслужби фінмоніторингу.

Для мінімізації загроз економічній безпеці України від діяльності неліцензійних сайтів БЕБ запропонувало КРАІЛ розробити реєстр веб-сайтів, які надають в Україні інтернет-послуги з ознаками азартної гри без відповідної ліцензії.

Нацбанку бюро пропонує розробити рекомендації для банків та платіжних систем, що діють в Україні, які допоможуть виявити організаторів неліцензійних інтернет-ігор з метою подальшої відмови у здійсненні платежів на їх користь (у тому числі шляхом перевірки через реєстр КРАІЛ).

На думку БЕБ, НБУ також слід було б перевіряти дотримання банками та платіжними організаціями законодавства з питань фінмоніторингу, валютного та санкційного законодавства саме в частині платежів на користь осіб, які забезпечують послуги азартних ігор в Україні через неліцензійні сайти, та блокувати проведення таких операцій.

Нагадаємо при цьому, що наприкінці листопада Міністерство фінансів затвердило наказ, згідно з яким фінмоніторингу підлягають операції від 30 тисяч гривень для осіб, які надають послуги у сфері лотерей або азартних ігор. Він набуде чинності з травня 2022 року.