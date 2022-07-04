ДБР викрило угрупування, яке пограбувало одне зі столичних відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке, скориставшись воєнним часом, пограбувало одне із київських відділень Державного підприємства спеціального зв’язку на 90 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства, група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня, скориставшись воєнним станом, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.

ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Також було проведено обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки.

Крім цього, перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено:

готівку;

близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.);

декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів;

осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку. Серед усього іншого, було вилучено: майже 300 картин, залізничний вагон-ресторан з меблями, вази, чашки та інше.