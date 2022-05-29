Українські вчені обіцяють гарний урожай через погоду

Погодні умови в Україні суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих та ярих культур, що покращило загальний стан посівів.

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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики із посиланням на Національну академію аграрних наук.

"Опади, які спостерігалися протягом останнього місяця, суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих та ярих культур, що покращило зростання та розвиток рослин та загальний стан посівів", – йдеться у повідомленні.

На 20 травня запаси продуктивної вологи під озимими культурами у орному шарі ґрунту на значній території України були оптимальними. Зволоження метрового шару ґрунту під озимими культурами на переважній частині площ залишалося оптимальним або задовільним. Підкреслюється, що під ранніми ярими зерновими культурами зволоження орного шару ґрунту на багатьох площах західних, північних, окремих площах Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей було на достатньому та оптимальному рівнях. На решті площ – задовільним.

За результатами моніторингу вчених ННЦ "Інститут землеробства НААН", стан озимих посівів пшениці, жита, ячменю, ріпаку поки що добрий або переважно добрий. Разом з тим, як підкреслюють дослідники, запаси вологи в грунті, що склалися, сприяли більшому розвитку бур'янів і хвороб на полях. Тому зараз особливу увагу рекомендовано приділити фітосанітарному стану посівів.

Нагадаємо, раніше найбільший в Україні виробник картоплі, компанія "Континентал Фармерз Груп", яка у Тернопільській та Львівській областях вирощує картоплю на площі понад 2,2 тис га, спрогнозувала добрий урожай, у тому числі і завдяки сприятливій погоді.