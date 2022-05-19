Без електрики в Україні залишається 641 тисяча абонентів, без газу – 184 тисячі

Станом на 19 травня в Україні без газопостачання залишається 641 тисяча абонентів у 696 населених пунктах, а без електрики 184 тисячі абонентів. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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"Станом на 19 травня через пошкодження, зумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 696 населених пунктів, всього близько 641,1 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 331,9 тисяч споживачів, Луганській – 128,3 тисячі, Харківській – 91 тисяча.

Без газопостачання залишаються понад 184 тисячі абонентів. Найскладніша ситуація з газопостачанням спостерігається у Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, за минулу добу 18 травня відновлено електропостачання близько 50,8 тисячі споживачів, у тому числі близько 37,7 тис. абонентів, які були знеструмлені внаслідок технологічних порушень.

Зокрема, в Одеській області – 25,6 тисяч, Київській – 12,5 тисяч (з них 300 абонентів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій), Донецькій – 8,3 тисяч, Харківській – 4 тисяч, Миколаївській та Чернігівській – по 200 споживачів.

Газопостачання ж відновлено для понад 2,5 тисячі абонентів.

"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, у тому числі внаслідок несприятливих погодних умов", - пише Міненерго.

Нагадаємо, увечері 18 травня Міненерго заявило, що в Україні залишаються без електрики близько 609,6 тис. споживачів у 679 населених пунктах.