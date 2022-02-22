Гарантований покупець виплатив 3,1 млрд грн виробникам "зеленої" енергії

ДП "Гарантований покупець" на 100% розрахувався з виробниками ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) за 4 місяці 2021 року (червень, серпень, вересень, листопад). У грошовому вираженні це становило близько 40% заборгованості, повідомляє прес-служба підприємства.

Враховуючи, що оплату за грудень вже здійснено, повний рівень розрахунків досягнуто за 5 місяців 2021 року.

Розблокування платежів виробникам "зеленої" енергії, за словами в.о. директора "ГарПок" Андрія Пилипенка, стало можливим завдяки врегулюванню керівництвом підприємства взаємної заборгованості та взаєморозрахунків із "Енергоатомом".

"Врегулювання взаєморозрахунків щодо покладання спеціальних обов'язків стало тим позитивним сигналом, що розблокував процес підписання актів приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та отримання коштів від ПАТ "НЕК "Укренерго", — заявив Пилипенко.

Погашенню заборгованості мала сприяти й активізація аукціонів із продажу "зеленої" електроенергії, які провів "ГарПок" в останні два місяці.

Нагадаємо, що у січні 2022 року Державне підприємство виплатило компанії ДТЕК Ріната Ахметова 2,7 млн гривень заборгованості за вироблену "зелену" електроенергію. Внаслідок цього "ГарПок" повністю погасив свій "зелений" борг перед ДТЕК.

У листопаді 2021 року "ГарПок" заявив, що із раніше заморожених в Ощадбанку 16,27 млн грн були направлені виробникам "зеленої" електроенергії, а залишок у розмірі 3,04 млрд грн було повернено на рахунки держпідприємства.

Проте з'ясувалося, що ці 3,04 млрд. грн. призначалися компанії Ріната Ахметова "ДТЕК ВІЕ". Та жорстко відреагувала на таке рішення, заявивши про ручне втручання у розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам та про намір добиватися свого в судах, зокрема міжнародних.