Гарантированный покупатель выплатил 3,1 млрд грн производителям "зеленой" энергии

ГП "Гарантированный покупатель" на 100% рассчитался с производителями ВИЭ (возобновляемых источников энергии) за 4 месяца 2021 года (июнь, август, сентябрь, ноябрь). В денежном выражении это составило около 40% задолженности, сообщает пресс-служба предприятия.

Учитывая, что оплата за декабрь уже произведена, полный уровень расчетов достигнут за 5 месяцев 2021 года.

Разблокирование платежей производителям "зеленой" энергии, по словам и.о. директора "ГарПок" Андрея Пилипенко, стало возможным благодаря урегулированию руководством предприятия взаимной задолженности и взаиморасчетов с "Энергоатомом".

"Урегулирование взаиморасчетов по возложению специальных обязанностей стало тем положительным сигналом, что разблокировал процесс подписания актов приема-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников и получения средств от ЧАО "НЭК "Укрэнерго", — заявил Пилипенко.

Погашению задолженности должна была поспособствовать и активизация аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии, которые провел ​​"ГарПок" в последние два месяца.

Напомним, что в январе 2022 года Государственное предприятие выплатило компании ДТЭК Рината Ахметова 2,7 млн гривен задолженности за произведенную "зеленую" электроэнергию. В результате "ГарПок" полностью погасил свой "зеленый" долг перед ДТЭК.

В ноябре 2021 года "ГарПок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.