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Всупереч війні. Київ продовжив виплати по зовнішніх боргах

Всупереч війні. Київ продовжив виплати по зовнішніх боргах

У понеділок, 13 червня, відповідно до графіка Київ здійснив виплати за облігаціями участі у кредиті PBR Kyiv Finance Plc розміром $28,8 млн, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Крім того, місто також виплатить піврічний купон розміром $2,2 млн.

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"Попри війну в Україні та складну економічну ситуацію Київ виконує взяті на себе зобов'язання, залишаючись стабільним і передбачуваним партнером для іноземних інвесторів", – підкреслив Кличко.

І це при тому, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній та національній валюті з рівня "B-" до "CCC+" із негативним прогнозом.

Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet відновлює поїзд Київ-Прага через Перемишль, Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю. Регулярні рейси – з 12 червня. З Києва потяги вирушатимуть о 8:30, із Праги – о 20:18. Зі столиці України до Праги поїзд доїжджатиме за 25 годин 25 хвилин.

Квиток із Києва до Праги коштує 826 грн, зі Львова — 287 грн.

Автор:
Максим Беркаль