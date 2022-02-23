"Укрзалізниця" проведе на вокзалах безкоштовне навчання першій домедичній допомозі (РОЗКЛАД)

"Укрзалізниця" розгортає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі на найбільших вокзалах країни. Як зазначається у повідомленні держкомпанії, програма охопить міста-мільйонники, найбільші міста на півдні та сході країни та міста, розташовані поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх бажаючих. Записуватись на тренінг у зручний час, уточнивши деталі, можна у координаторів програми на місцях.

Зазначається, що на тренінгу можна буде отримати практичні знання, які стануть у нагоді у побуті і допоможуть зберігати спокій і діяти впевнено в критичній ситуації.

Зокрема, громадян навчатимуть навичкам першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних пригодах або пораненнях. Відвідувачі тренінгу також отримають базові знання про дії при епілепсії, удавленні, утопленні, опікам, обмороженні, травмам та виникненні інших небезпечних для життя ситуацій.

"Укрзалізниця" — це насамперед дисципліна. Саме це ми пропонуємо суспільству зараз, коли рівень напруги зростає. Історія сучасного Ізраїля показує, що при достатній громадянській мобілізації ти стаєш непереможним. Для цього кожна людина має знає, що та як робити в кризової ситуації. Ми готові стати рушієм громадської мобілізації, розгортаючи пункти тематичного навчання та інформування на вокзалах", – пояснив голова правління УЗ Олександр Камишин.

Зазначимо також, що напередодні УЗ оголосила, що не скасовуватиме рух поїздів на Донбас, і закликала "спокійно подорожувати Україною".

21 лютого, нагадаємо, Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", що займають частину території Донецької та Луганської областей України. При цьому російський президент Володимир Путін уточнив, що РФ розглядає територію цих утворень як всю територію відповідних областей.