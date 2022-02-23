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Общество
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"Укрзализныця" проведет на вокзалах бесплатное обучение первой домедицинской помощи (РАСПИСАНИЕ)

вокзал лисичанск
Фото: vokzal.org.ua

"Укрзализныця" развертывает программу бесплатного обучения медицинской помощи на крупнейших вокзалах страны. Как отмечается в сообщении госкомпании, программа охватит города-миллионники, крупнейшие города на юге и востоке страны и города, расположенные вблизи линии разграничения на Донбассе.

Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступны и бесплатны для всех желающих. Записываться на тренинг в удобное время, уточнив детали, можно у координаторов программы на местах.

Фото 2 — "Укрзализныця" проведет на вокзалах бесплатное обучение первой домедицинской помощи (РАСПИСАНИЕ)

Отмечается, что на тренинге можно будет получить практические знания, которые пригодятся в быту и помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации.

В частности, обучать граждан будут навыкам первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях. Посетители тренинга также получат базовые знания о действиях при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях, травмах и возникновении других опасных для жизни ситуаций.

"Укрзализныця" — это прежде всего дисциплина. Именно это мы предлагаем обществу сейчас, когда уровень напряжения растет. История современного Израиля показывает, что при достаточной гражданской мобилизации ты становишься непобедимым. Для этого каждый человек знает, что и как делать в кризисной ситуации. Мы готовы стать двигателем общественной мобилизации, разворачивая пункты тематического обучения и информирования на вокзалах", — пояснил председатель правления УЗ Александр Камышин.

Отметим также, что накануне УЗ объявила, что не будет отменять движение поездов на Донбасс, и призвала "спокойно путешествовать по Украине".

21 февраля, напомним, Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", занимающих часть территории Донецкой и Луганской областей Украины. При этом российский президент Владимир Путин уточнил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории соответствующих областей.

Автор:
Тимофей Беспятов