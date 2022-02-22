"Укрзализныця" не будет отменять движение поездов на Донбасс

"Укрзализныця" продолжает работу в штатном режиме и не планирует прекращать движение поездов на восток Украины.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Вместе с тем, как заявил Перцовский, УЗ из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину повышает меры безопасности.

По его словам,"Укрзализныця" не имеет сообщения с оккупированными территориями и технически не может и не будет его иметь.

"Но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск (бывший Красноармейск – Delo.ua). Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем по всем направлениям и призываем спокойно путешествовать по Украине. Никакие провокации нас не остановят в этом", – рассказал Перцовский.

Он добавил, что "Укрзализныця" в отличие от авиакомпаний, которые приостановили полеты в Украине из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу.

"И до Львова, и до Киева можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщения через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", – отметил Перцовский.

Напомним, “Укрзализныця” в рамках создания кластера пригородных сообщений на востоке Украины запустила модернизированный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут.

Ранее сообщалось, что в канун новогодних праздников "Укрзализныця" запустила Слобожанский экспресс, который соединил восточные регионы Украины и курсировал по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.