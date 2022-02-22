"Укрзалізниця" не скасовуватиме руху поїздів на Донбас

"Укрзалізниця" продовжує роботу у штатному режимі та не планує припиняти рух поїздів на схід України.

Про це під час брифінгу у Києві заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Водночас, як заявив Перцовський, УЗ через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну підвищує безпекові заходи.

За його словами, "Укрзалізниця" не має повідомлення з окупованими територіями і технічно не може і не матиме його.

"Але ми, звісно, з'єднуємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ (колишній Красноармійськ – Delo.ua). Це важливий і принциповий для нас напрямок. Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищено всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо за всіма напрямками та закликаємо спокійно подорожувати Україною. Ніякі провокації нас не зупинять у цьому", – розповів Перцовський.

Він додав, що "Укрзалізниця", на відміну від авіакомпаній, які призупинили польоти в Україні через зростання військової напруги, не планує припиняти свою роботу.

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно і швидко з пересадкою в Перемишлі. Також є повідомлення через Варшаву та Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і немає прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в рамках створення кластеру приміських сполучень на сході України запустила модернізований електропоїзд за маршрутом Харків – Бахмут.

Раніше повідомлялося, що напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" запустила Слобожанський експрес, який поєднав східні регіони України та курсував за маршрутом Харків – Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків.