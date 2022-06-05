В Україні планують відновити футбольні чемпіонати

Футбольні чемпіонати знову почнуть проводити в Україні із серпня, незважаючи на активні бойові дії в країні. Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє Associated Press.

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Відомо, що Павелко вже провів відповідні переговори з президентом Володимиром Зеленським та головами ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Україна була змушена відмовитися від своїх футбольних чемпіонатів у лютому через повномасштабне вторгнення Росії. При цьому за три місяці ЗСУ змогли звільнити низку областей, що послужило рішенню відновити футбольні чемпіонати в деяких регіонах.

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, як важливо, щоб футбол відволікав. Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє. Ми говорили про те, що можливо, футбол допоможе нам думати про майбутнє", - розповів Павелко.

Нагадаємо, вийшов фільм про боротьбу збірної України з футболу у відборі до ЧС. Картину створили продюсерами Павлом Черепіним, Тарасом Герегою, студією Heroes Films та компанією Епіцентр.