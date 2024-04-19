Витривалий і тихий: команда Юрія Голика випускатиме серійно дрон STING-2 Specialist

Черговий безпілотник української розробки вийшов у серійне виробництво — STING-2 Specialist. Базова конструкція дозволяє йому виконувати роль бомбера або розвідника — все залежить від додаткового обладнання, яке на нього встановлять. Про ці та інші особливості безпілотника розповів у своєму дописі підприємець та волонтер Юрій Голик. Цей дрон – одна з розробок команди вітчизняних конструкторів, яку сформували Юрій та його партнери.

Для виконання розвідувального функціоналу до STING-2 можна прикріпити камеру з ретранслятором, для вибухових атак по ворожим позиціям і техніці – боєкомплект. Інженери акцентують увагу на тому, що для максимально продуктивної роботи до дрона краще не прилаштовувати вантажі понад 1,5 кг.

Specialist здатний на польоти тривалістю понад 90 хвилин. Розробники пишаються цією витривалістю і називають її основною перевагою коптера. Вони також зробили все можливе, щоб цьому тривалому польоту не могли зашкодити ворожі РЕБи. STING-2, як і інша модель цієї лінійки STING-3, має захищену радіолінію і телеметрію, що не дозволяє перехопити його на шляху.

STING-2 ще й доволі «тихий» дрон. Негаласливість його мотору дозволяє не привертати зайвої уваги на підльоті та влаштовувати ефект несподіванки для ворожих солдат. Фото випадку, коли дрон непоміченим «підкрався» до окупантів на низькій висоті Юрій Голик прикріпив до допису.

«Окупанти поки що на той момент живі, і вони чомусь не підозрюють про присутність українського дрона. До речі, всі шестеро через декілька секунд перестануть бути окупантами і вже ніколи не дізнаються, що сталося з ними в другій смузі їхньої оборони».