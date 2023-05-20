Цього року в Україні виробництво сільськогосподарської продукції зменшиться на 10%

Агросектор України швидко адаптовується до складних викликів в умовах війни. Попри це, в 2023 році аграрне виробництво зменшиться на 10% порівняно з 2022 роком, але продуктивність, експорт та внутрішній ринок будуть збережені.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький наголосив на швидкій адаптації українського агросектору до умов війни, незважаючи на втрати виробництва.

Висоцький підкреслив, що через обмеження в роботі зернового коридору Україна змушена експортувати більше агропродукції до країн ЄС, тому останні тижні були важливими для збереження експорту української продукції.

За його словами, рішення Європейської комісії про продовження на ще один рік нульового мита на експорт з України є дуже позитивним сигналом та підтримкою.

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 19 травня 2023 року вже посіяли понад 4 млн 693 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

За минулий тиждень українські аграрії засіяли 1 млн 105,6 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких 1 млн га кукурудзи.