Українські аграрії вже посіяли 4,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 19 травня 2023 року вже посіяли понад 4 млн 693 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що за минулий тиждень українські аграрії засіяли 1 млн 105,6 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких 1 млн га кукурудзи. У лідерах - аграрії Полтавщини, які засіяли 155,1 тис. га.

Всього наразі вже посіяно 4 млн 693 тис. га зернових та зернобобових культур, зокрема:

ярої пшениці – 256,9 тис. га;

ярого ячменю – 759,6 тис. га;

гороху – 132,7 тис. га;

вівса – 143,1 тис. га;

кукурудзи – 3 млн 266,0 тис. га;

гречки – 43,3 тис. га;

проса – 24,7 тис. га;

інших зернових та зернобобових – 66,6 тис. га.

Крім того, сівба цукрових буряків завершується, наразі її проведено на площі 207,4 тис. га. Соняшник засіяли на площі 3 965,9 тис. га. У лідерах за минулий тиждень сільгосптоваровиробники Кіровоградщини – 215 тис. га.

Сівбу сої проведено на площі 1 260,9 тис. га, найбільше за останні сім днів на Житомирщині – 77,3 тис. га.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.