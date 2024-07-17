ФДМ продає колишній сокоморсовий завод за 166 650 грн

Фонд держмайна України знайшов покупця на Браїлівський сокоморсовий завод у Вінницькій області. У приватизаційному аукціоні 17 липня взяв участь лише один учасник, який захотів купити актив за стартовою ціною 166 650 грн.

Про це свідчать дані на сайті Прозорро.Продажі, передає Liga.net.

Видання пише, що попередні спроби ФДМ продати актив були невдалими, тож стартову ціну знизили вдвічі – з 333 300 грн до 166 650 грн.

У разі прийняття позитивного рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу переможець торгів Ірина Паліскевич має сплатити 199 980 грн (з ПДВ) і погасити прострочену кредиторську заборгованість держпідприємства, що не працює, у розмірі 7,9 млн грн.

Що відомо про лот

Браїлівський сокоморсовий завод розташований у селищі Браїлів Жмеринського району за 40 км від обласного центру. На сьогоднішній день це підприємство не працює.

Чисельність працівників станом на 31.03.2024 – 2 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є виробництво фруктових та овочевих соків.

Майно ДП "Браїлівський сокоморсовий завод" хотіли продати ще 2017 року, але покупців не знайшлося. Проти підприємства було порушено справу про банкрутство.

Області-лідери по приватизації

У першій половині 2024 року Фондом державного майна України було продано 213 лотів, а кількість учасників аукціонів перевищила 1,2 тисячі, що в середньому склало 5,5 пропозицій на торги.

Активність учасників призводила до збільшення ціни лотів в середньому у 2,5 рази від стартової. Беззаперечним лідером приватизації стала Рівненщина.

За словами голови ФДМ Віталія Коваля, на Рівненщині за цей період було приватизовано 25 об'єктів, що становить майже 12% від загальної кількості проданих лотів. Успішні торги в регіоні залучили найбільшу кількість учасників – 165 осіб. Доходи від продажу держактивів на Рівненщині наблизилися до 167 млн грн, що забезпечило регіону перше місце за цим показником серед усіх областей.

За кількістю приватизованих об'єктів на другому місці опинилася Сумська область із 20 проданими лотами, а на третьому – Волинська з 17 об'єктами. Найменшу кількість приватизованих активів зафіксовано в Чернівецькій області – лише 3.

На Донеччині, Луганщині та Херсонщині з очевидних причин не реалізували жодного держактиву, тоді як на частково окупованому Запоріжжі було продано 9 лотів.

Найбільший дохід до бюджету – 236,2 млн грн – приніс продаж всього 6 лотів у Києві. Львівщина посіла друге місце з майже 227,7 млн грн надходжень від приватизації 15 активів. Найменша сума – 2,2 млн грн – була зафіксована на Тернопільщині в результаті 4 торгів.