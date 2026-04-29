«Ми будуємо екосистему, яка робить український агросектор стійким», - Євген Осипов, генеральний директор Kernel

Попри війну та нестабільне ринкове середовище, Kernel продовжує будувати стратегію розвитку на роки вперед — від партнерства з фермерами до інвестицій у зелену енергетику та кліматичні проєкти. Генеральний директор Kernel Євген Осипов розповів про результати 2025 року, нову модель співпраці з агровиробниками, залучення фінансування та пріоритети розвитку компанії.

Розкажіть про результати компанії за 2025 рік. Які ключові цілі ви ставили на початку року, що вдалося реалізувати, а з якими викликами або змінами планів довелося зіткнутися?

— Нашим головним завданням було зберегти стабільність операційної діяльності, розвивати перероблення, посилювати партнерство з українськими агровиробниками, інвестувати в інфраструктуру та створювати нові можливості для зростання українського агросектору.

Важливу роль для всієї галузі відіграла стабільна робота Чорноморського експортного коридору. Завдяки цьому українські агрокомпанії змогли відновити більш прогнозовану логістику, а Kernel у 2025 фінансовому році експортував приблизно 8 млн тонн сільськогосподарської продукції. Водночас значні виклики зберігаються через постійні російські атаки на портову інфраструктуру та логістичні вузли, ускладнюючи операційну діяльність та експорт.

Ми усвідомлюємо, що можливість працювати та розвивати бізнес значною мірою забезпечена зусиллями українських захисників та захисниць, які боронять країну, економіку і наших людей.

Ще одним викликом сезону було складне ринкове середовище. Ми працювали в умовах обмеженої пропозиції зернових та олійних культур, що стало наслідком слабшого врожаю і скорочення перехідних запасів. Ці та інші фактори вплинули на маржинальність бізнесу. Попри це, ми залишилися одним із найбільших платників податків в агроіндустрії, спрямувавши до бюджетів всіх рівнів понад 5,6 млрд грн.

Чи були цього року напрями чи проєкти, якими ви особливо пишаєтеся, зважаючи на виклики воєнного часу та складну ринкову ситуацію?

— Ми намагаємося мислити на перспективу. Одним із прикладів є розвиток нашої партнерської моделі роботи з агровиробниками. Сьогодні ми не просто купуємо зерно, а будуємо найбільшу в Україні агроекосистему, яка вже об’єднує 6 тис. партнерів. А через програму Open Agri Club ми фактично трансформуємо українське фермерство: даємо малим і середнім гравцям доступ до технологій та експертизи рівня світових лідерів. Це фундаментальна зміна парадигми: від конкуренції за ресурс ми переходимо до синергії. Kernel стає платформою для зростання кожного фермера, бо коли вони стають більш професійними, посилюється позиція всієї України на світовій арені.

До речі, про інвестиції у майбутнє. Нещодавно стало відомо, що Kernel планує інвестувати $400 млн в енергетичні проєкти протягом двох років. Раніше у компанії заявляли, що її стратегічна мета — стати провідним гравцем у сфері зеленої енергетики. Заявлені інвестиції відбуваються у межах цієї стратегії? Ви розглядаєте можливість комерційного продажу енергії або використання потужностей лише для внутрішніх потреб холдингу?

— Ці інвестиції безпосередньо пов’язані з нашою довгостроковою стратегією. Ми ставимо амбітну мету — створити орієнтовно 600 МВт потужностей вітрової та сонячної генерації.

Протягом наступних двох років плануємо залучити приблизно $400 млн інвестицій від міжнародних фінансових інституцій для реалізації цих проєктів. Уже реалізовано перший пілотний проєкт — сонячну електростанцію потужністю 20 МВт.

Наші $400 млн інвестицій в енергонезалежність — це не просто данина трендам, а стратегічний захист бізнесу та держави. Створюючи 600 МВт власної генерації, ми робимо український агроекспорт невразливим до енергетичних криз. Навіть більше, це наша реальна підготовка до роботи за правилами ЄС. Ми робимо наш продукт «зеленим» уже на етапі виробництва, що в епоху впровадження вуглецевих податків (CBAM) забезпечує Kernel та Україні довгострокову конкурентну перевагу в Європі.

Які інструменти фінансування Kernel вважає пріоритетними на найближчі роки? Чи активно українські банки кредитують великі агрокомпанії?

— Kernel дотримується диверсифікованого підходу до фінансування. Частину прибутку компанія традиційно реінвестує у розвиток бізнесу — модернізацію виробничих активів, логістичної інфраструктури та IT-рішень. Kernel активно працює як з міжнародними фінансовими інституціями, так і з українськими банками, залучаючи кошти для реалізації окремих проєктів і фінансування операційної діяльності. Ключовими умовами доступу до капіталу залишаються прозорість бізнесу та стабільність операцій.

Одним із важливих інструментів для компанії став механізм pre-export financing (PXF) — фінансування від міжнародних кредиторів, а саме синдикату європейських банків. У 2024 році Kernel став першою українською компанією, яка змогла залучити таке фінансування в умовах повномасштабної війни, що стало сигналом довіри міжнародних кредиторів до українського аграрного сектору.

Що стосується українських банків, то попри війну вони демонструють готовність підтримувати реальний сектор економіки, зокрема аграрний бізнес. Так, наприкінці 2025 року підприємства групи Kernel уклали кредитну угоду з Ощадбанком на $77 млн — найбільшу для приватного бізнесу серед українських банків того року.

Частина цих коштів спрямована на інвестиційні потреби: оновлення агротехніки, обладнання та реконструкцію термінала у Чорноморську, який був пошкоджений унаслідок російської ракетної атаки у 2023 році. Інша частина кредитної лінії може використовуватися для фінансування оборотного капіталу — закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин та інших ресурсів.

Які пріоритети розвитку Kernel на 2026 рік? На яких напрямах компанія планує зосередитися найближчим часом?

— У 2026 році, окрім поточних рішень для посилення стійкості бізнесу, ми продовжимо зосереджуватися на кількох напрямах, які мають створювати основу для довгострокового розвитку.

Перший — розвиток проєктів у галузі зеленої енергетики. Другий — розширення співпраці з фермерами. Для нас важливо будувати довгострокові відносини з українськими агровиробниками. А це процес побудови довіри, руйнування стереотипів, зміни парадигми мислення і ведення бізнесу. Kernel готовий допомогти партнерам експертизою, фінансуванням, інноваціями, щоб зміцнювати весь аграрний ланцюг — від поля до експорту.

Третій напрям — сталий розвиток і кліматичні практики. Ми продовжимо інтегрувати принципи сталого розвитку в нашу операційну діяльність. Зокрема, працюємо над кліматичними проєктами в агросекторі. Один із таких — ініціатива зі створення вуглецевих сертифікатів, яка передбачає впровадження сталих аграрних практик і накопичення вуглецю у ґрунтах. У перспективі це дозволить формувати вуглецеві кредити за міжнародними стандартами та інтегрувати український агросектор у глобальний кліматичний ринок.

Важливою складовою сталого розвитку залишається підтримка людей і громад. Ми продовжуємо інвестувати у розвиток регіонів присутності, підтримку місцевих ініціатив, а також у програми для працівників, включно з реінтеграцією ветеранів та посиленням соціальної стійкості громад. Наш пріоритет сьогодні — не просто соціальна підтримка, а створення умов для гідного повернення та розвитку кожного колеги. Ми вже впроваджуємо системні програми реінтеграції ветеранів: від психологічного супроводу до перепрофілювання та адаптації робочих місць. Ми будуємо компанію, де кожен, хто захищав країну, бачить чітку перспективу та простір для реалізації свого таланту в цивільному житті. Справжня стійкість бізнесу вимірюється саме так — можливостями, які ми створюємо для людей.