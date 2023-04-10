- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
З початку маркетингового року Україна експортувала вже майже 39 млн тонн зерна
У поточному маркетинговому році з липня 2022 року по 10 квітня 2023 року Україна експортувала 38,8 млн тонн зернових та зернобобових.
Про це йдеться в даних Мінагрополітики.
У 2022/2023рр експорт з України становив 38,824 млн т зернових та зернобобових культур в тому числі з продуктами їх переробки, та борошна.
Із них Україна експортувала 13,3 млн тонн пшениці, 2,3 млн тонн ячменю, 17,7 тис. тонн жита та 22,85 млн тонн кукурудзи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За аналогічний період 2021/2022 експорт складав 45,2 млн тонн зернових та зернобобових, у тому числі 18,45 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 161,9 тис. тонн жита та 20,6 млн тонн кукурудзи.
За перші 10 днів квітня 2023 року з Україна вже експортувала 848 тис. т зернових та зернобобових (за перші 15 днів квітня торік - 320 тис. т), зокрема 337 тис. т пшениці (у квітні торік - 53 тис. т), 33 тис т ячменю (8 тис. т) та 476 тис. т кукурудзи (258 тис. т). У квітні цього року та у квітні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.
В березні Україна експортувала 7,8 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 12% більше за показник лютого і є місячним рекордом із початку повномасштабної війни.