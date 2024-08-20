Україна наростила експорт яловичини та ВРХ: кому продаємо

В липні 2024 року Україна збільшила обсяги експорту ВРХ та яловичини через активізацію попиту на зовнішніх ринках в сезон шашлику.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

За попередніми даними ДССУ, в липні 2024 року Україна експортувала 1,74 тис. тон ВРХ живою вагою, що на 25% більше порівняно до червня.

Виручка за поставлених тварин склала 3,18 млн дол. і збільшилась на 17% порівняно до червня поточного року.

Як зауважують в АВМ, всі поставки були спрямовані до Лівану. В січні-липні 2024 року Україна експортувала 6,81 тис. тон ВРХ (-83%) на суму 121,86 млн дол. (-60%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини в липні склали 1,71 тис. тон, що на 48% більше порівняно до червня поточного року. Грошова виручка за поставлене м’ясо склала 6,92 млн дол., що на 50% більше порівняно до червня 2024 року.

Близько 34% м’яса було відвантажено в Узбекистан, 31% в Грузію, 26% в Казахстан.

Загалом, у січні-липні 2024 року Україна експортувала 9,34 тис. тон мороженої яловичини на суму 38,7 млн дол., що на 31% менше в натуральних обсягах і на 26% менше в грошовому еквіваленті порівняно до минулорічного періоду.

Також в липні 2024 року Україна імпортувала 9,5 тон ВРХ живою вагою. Імпорт охолодженої яловичини виріс до 12,5 тон (+38%), а мороженої яловичини до 200 тон (+30%) порівняно до червня 2024 року. Порівняно до липня 2023 року імпорт охолодженої яловичини збільшився на 48%, а імпорт мороженого червоного м’яса виріс на 27%. Червоне м’ясо постачалося в Україну з ЄС, США, Аргентини.

В липні сальдо зовнішньої торгівлі ВРХ і яловичиною було позитивним і склало 8,72 млн дол.

В АВМ припускають, що збільшення експорту червоного м’яса в липні вірогідно пов’язане з певним підвищенням попиту на зовнішніх ринках в сезон шашлику.

Утримання корів стає дорожчим

Незважаючи на те, що в Україні щороку триває скорочення поголів’я великої рогатої худоби, певні молочно-товарні ферми нарощують кількість високопродуктивних корів. Молочно-товарні ферми у відносно безпечних регіонах попри війну модернізують діючі та будуть нові потужності.

Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію. Виробничі витрати зростають швидше ніж ціни на готову продукцію.

Наразі Мінагрополітики розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.