Украина нарастила экспорт говядины и КРС: кому продаем

В июле 2024 года Украина увеличила объемы экспорта КРС и говядины из-за активизации спроса на внешних рынках в сезон шашлыка.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

По предварительным данным ГССУ, в июле 2024 года Украина экспортировала 1,74 тыс. тонн КРС живым весом , что на 25% больше по сравнению с июнем.

Выручка за поставленных животных составила 3,18 млн. дол. и увеличилась на 17% по сравнению с июнем текущего года.

Как отмечают в АВМ, все поставки были направлены в Ливан. В январе-июле 2024 года Украина экспортировала 6,81 тыс. тонн КРС (-83%) на сумму 121,86 млн дол. (-60%).

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины в июле составили 1,71 тыс. тонн, что на 48% больше по сравнению с июнем текущего года. Денежная выручка за поставленное мясо составила 6,92 млн долл., что на 50% больше по сравнению с июнем 2024 года.

Около 34% мяса отгружено в Узбекистан, 31% в Грузию, 26% в Казахстан.

В январе-июле 2024 года Украина экспортировала 9,34 тыс. тонн мороженой говядины на сумму 38,7 млн долл., что на 31% меньше в натуральных объемах и на 26% меньше в денежном эквиваленте по сравнению с прошлогодним периодом.

Также в июле 2024 года Украина импортировала 9,5 тонн КРС живым весом. Импорт охлажденной говядины вырос до 12,5 тонн (+38%), а мороженой говядины до 200 тонн (+30%) по сравнению с июнем 2024 года. По сравнению с июлем 2023 года импорт охлажденной говядины увеличился на 48%, а импорт мороженого красного мяса вырос на 27%. Красное мясо поставлялось в Украину из ЕС, США, Аргентины.

В июле сальдо внешней торговли КРС и говядиной было положительным и составило 8,72 млн. дол.

В АВМ предполагается, что увеличение экспорта красного мяса в июле вероятно связано с определенным повышением спроса на внешних рынках в сезон шашлыка.

Содержание коров становится дороже

Несмотря на то, что в Украине ежегодно идет сокращение поголовья крупного рогатого скота, определенные молочно-товарные фермы наращивают количество высокопродуктивных коров. Молочно-товарные фермы в относительно безопасных регионах, несмотря на войну, модернизируют действующие и новые мощности.

Сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война лишь усугубила ситуацию.

Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии. Производственные издержки растут быстрее, чем цены на готовую продукцию.

В Минагрополитики разрабатывают новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.