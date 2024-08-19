Блэкауты возвращаются. Аграрии вынуждены поднимать цены на продукцию

Украинцев предупредили о дальнейшем подорожании продуктов питания из-за сложных условий, с которыми сталкиваются украинские аграрии.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук.

" Блекауты возвращаются, и производители будут использовать генераторы, что значительно повышает их затраты. Энергия, которую производят генераторы, стоит до 30 гривен за киловатт, поэтому повышение цен на продукцию неизбежно", — отметил Марчук.

Он отметил, что на удорожание продуктов влияет война, инфляция, отсутствие достаточной рабочей силы и увеличение акцизов на горючее.

Марчук также напомнил, что урожай в этом году будет значительно меньше из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, заморозки в начале весны и продолжающаяся и периодически усиливающаяся засуха негативно повлияли на урожай сои и подсолнечника. Это уменьшит поставки украинских масличных культур на экспорт.

По подсчетам ВАР, потери экспортного потенциала кукурузы в жару во время цветения могут составить 8-9 миллионов тонн, что заставит пересмотреть прогнозы общего экспорта агропродукции с 60 миллионов тонн в сторону снижения.

В то же время, Марчук убежден, что это приведет к уменьшению валютной выручки, но не повлияет на продовольственную безопасность Украины.

Напомним, в Украине наблюдается снижение отпускных цен на сахар, которые составляют 26,5 – 27,5 грн/кг. Как объясняют аграрии, спад цен связан не с большими запасами сахара в стране, а с проблемами его экспорта.