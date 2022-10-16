Українське підприємство вироблятиме кошерну соняшникову олію

Компанія "ОптімусАгро Трейд" пройшла аудит кошерної сертифікації на ВП "ЗОЕЗ" у у Запоріжжі, що дасть змогу компанії вийти на нові ринки збуту.

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Про це повідомляє Аgroportal.

В "ОптімусАгро Трейд"зазначили, що крім свідоцтва про кошерність, підприємство отримує право на використання знака кашрута, що вказує на сертифікуючу організацію та підтверджує кошерність продукту, а також дає змогу виходу компанії на нові ринки збуту, пов'язані з потребами в кошерній продукції.

Після підтвердження відповідності вимогам кошерної сертифікації аудитором зроблено висновки щодо рекомендації видачі сертифікату кошерності терміном дії один рік на продукцію:

олія соняшникова нерафінована невиморожена;

шрот соняшниковий високопротеїновий (універсальний) тостований негранульований (гранульований);

концентрат фосфатидний (соняшниковий харчовий та соняшниковий кормовий);

лушпиння соняшникове пресоване гранульоване; фуз олійний.

Уточнюється, що аудит провели у середині вересня 2022 року, а аудитором стала релігійна організація "Об’єднання юдейських релігійних організацій України".

На виробництві перевіряли технологічний процес, обладнання, приміщення для зберігання сировини.

"Один із найважливіших критеріїв у сертифікації кашруту — це дуже високий рівень чистоти на виробництві, а точніше — чистота будь-якого місця та обладнання, з якими стикатиметься кошерна продукція", — розповіли в компанії.

ДОВІДКА:

"Оптімус Агро" — агропромислова компанія, один із найбільших переробників сільськогосподарської продукції в Україні, який займається виробництвом соняшникової олії, шроту і лушпиння. На українському ринку компанія входить до ТОП-5 українських переробників насіння соняшнику за встановленими потужностями.

"Оптімус Агро" в Україні об'єднує мережу елеваторів в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Черкаській областях загальною потужністю одноразового зберігання понад 1,1 млн т зернових. Потужності з переробки соняшнику "Запорізького олійно-екстракційного заводу" складають 900 тис. т/рік.

Нагадаємо, у вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.