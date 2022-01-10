Электромобиль Tesla как способ майнинга: американец получает по 800 долларов в месяц

Житель Сан-Франциско Сирадж Раваль утверждает, что с помощью своей машины Tesla майнит криптовалюту на сумму до 800 долларов в месяц. Он занимается этим с 2018 года, сообщает CNBC.

Раваль запустил бесплатное программное обеспечение для майнинга криптовалюты на своем Apple Mac mini M1 и запитал компьютер, подключив инвертор к 12-вольтовой розетке, расположенной в центральной консоли его автомобиля. Графические процессоры он разместил в багажнике Tesla Model 3 и подключил их к аккумулятору.

Хотя это может привести к аннулированию гарантии на его автомобиль, американец говорит, что идея того стоит.

Сирадж Раваль. Фото: CNBC

Как отмечают другие майнеры, применение электромобиля Tesla ничем не отличается от подключения к любому другому источнику энергии. Главное при этом — затраты на электричество.

Из всех методов, которые пробовал Раваль, наиболее прибыльным является сочетание взлома внутреннего компьютера Tesla и подключения графических процессоров непосредственно к электродвигателю автомобиля.

"Это компьютер с колесами… Взломать эту компьютерную машину так просто", — сказал Раваль, который описывает процесс, по сути, как взлом внутренней прошивки автомобиля, чтобы обеспечить дополнительное потребление энергии.

Раваль подключил пять графических процессоров к своей батарее Tesla и запустил алгоритм хеширования для майнинга криптовалюты.

Прибыльность майнинга криптовалют Tesla во многом зависит от того, когда водитель купил свой автомобиль.

Хотя ему приходится платить за зарядку своего автомобиля, Раваль говорит, что ему удается получить значительный эффект. Он также покупает бывшие в употреблении графические процессоры на eBay — это помогает сэкономить.

Учитывая все эти шаги, Раваль говорит, что в течение 2021 года он зарабатывал от 400 до 800 долларов в месяц. Это делало занятие прибыльным даже во время кризиса криптовалют.

В Украине майнеры также используют разные способы, чтобы сэкономить на оплате электроэнергии. Так, в Киевской области СБУ разоблачила криптоферму, которая незаконно подключилась к электросети. В результате она украла электроэнергии на 3,5 млн грн.

В Кривом Роге ферма по майнингу криптовалюты действовала на коммунальном предприятии. А журналисты утверждают, что Запорожский завод ферросплавов завез крупные партии оборудования для майнинга криптовалют — была организована схема получения дешевой электроэнергии от фирмы "Юнайтед Энерджи".