Розмитнення авто в Україні: які документи потрібні у 2026 році

Команда Dilo з'ясувала, які документи для розмитнення авто потрібні у 2026 році, що оформлюють під час перетину кордону та з чим іти до сервісного центру МВС. Неповний пакет може затримати оформлення, тож з'ясувати, що вимагати від продавця, варто ще до купівлі. Звертаємо увагу, що матеріал має ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. Перелік залежить від конкретного авто, країни ввезення та способу переміщення, тому перед оформленням уточніть вимоги в митному органі або в брокера.

Що потрібно зробити ще до ввезення

За даними Державної митної служби, для розмитнення авто потрібно подати попередню митну декларацію до митного органу, де авто пред'являтимуть для оформлення. Задекларувати його може сам декларант або уповноважена ним особа. Авто можна ввезти за попередньою декларацією протягом 30 днів з дати її оформлення. Після перетину кордону саме авто, а не лише документи, потрібно доставити до митниці оформлення протягом 10 днів.

Окремо існує загальна декларація прибуття. Як пояснює ДМС, авто, яке громадянин ввозить для вільного обігу й яке має бути знято з обліку в іноземній державі, не підпадає під виняток для транспортних засобів особистого користування, тому ЗДП подають до прибуття в пункт пропуску.

Це дещо інша процедура, ніж попередня декларація, і її подає перевізник або його представник, тож не в усіх випадках це робить брокер власника. Ще одна ланка, додаткова декларація, дає змогу подати відомості та документи для завершення оформлення.

Що вимагає Держмитслужба

Офіційна відповідь на питання, які документи для розмитнення авто 2026 року потрібні, на сторінці ДМС виглядає так:

рахунок-фактура або інший документ, що підтверджує вартість авто;

документ про право власності, наприклад договір купівлі-продажу;

реєстраційний документ на авто, тобто техпаспорт;

документ про зняття авто з обліку в країні реєстрації;

документ про відповідність екологічним нормам.

Цей перелік не вичерпний для кожного випадку. Залежно від обставин можуть знадобитися паспорт та ідентифікаційний код декларанта, доручення, якщо оформлює представник, та додаткові документи для підтвердження митної вартості. Транзитний техпаспорт видають залежно від країни, тому не варто вважати його універсально обов'язковим, як і копію експортної декларації.

Сертифікат походження потрібен лише тим, хто претендує на преференційну ставку мита. Сама лише купівля авто в країні, з якою в України є угода про вільну торгівлю, походження не підтверджує.

Звіт експерта про вартість, рік випуску й екологічний клас теж не типовий документ. Тобто, він може знадобитися, якщо виникли сумніви щодо митної вартості чи класифікації, і не замінює документ про екологічну відповідність.

Що надіслати брокеру до перетину кордону

За практикою митних брокерів, для попередньої підготовки часто достатньо фото чи сканів основних документів, надісланих у месенджер. Зазвичай просять:

договір купівлі-продажу або рахунок-фактуру;

транзитний техпаспорт чи інший реєстраційний документ;

паспорт та ідентифікаційний код власника;

підтвердження сплати митних платежів, якщо їх уже здійснено.

Але це практика окремих компаній, а не вимога законодавства. ДМС зазначає, що в спрощеному електронному сценарії скан-копії на етапі попередньої декларації взагалі не додають. Їх прикріплюють під час створення додаткової декларації. Офіційної вимоги сплатити всі платежі до в'їзду в Україну теж немає, це може бути робоча схема конкретного брокера. Тож завчасно уточніть, що саме й коли потрібно надати вашому декларанту.

Що оформлюють на кордоні

Брокери розповідають, що під час руху авто до митниці оформлення йому можуть видати контрольний талон, де вказано, до якої митниці їхати й за скільки днів доставити авто. Також на документах можуть поставити митні відмітки.

Проте у нормативному документі Мінфіну контрольний талон описано інакше. Там це витяг, який оформлюють для транзитного перевезення товарів і транспорту комерційного призначення. Тому не можна стверджувати, що громадянину, який ввозить авто для себе, його видають завжди й в однаковому вигляді.

Огляд авто не є обов'язковим у кожному випадку. Якщо митниця призначає огляд чи переогляд, його результати оформлюють актом за формою, затвердженою Держмитслужбою. Митний контроль можуть проводити як у пункті пропуску, так і в митниці оформлення, залежно від процедури й рішення митного органу.

Документи за етапами

Етап Що потрібно Навіщо До ввезення Попередня декларація, загальна декларація прибуття Авто можна завезти протягом 30 днів Кордон Відмітки й документи про проходження контролю Доставити авто до митниці оформлення протягом 10 днів Митниця оформлення Основний пакет, додаткова декларація, за потреби додаткові документи Підтвердження вартості та завершення оформлення Сервісний центр МВС Митна декларація, іноземний реєстраційний документ, документ про правомірність придбання Реєстрація, номерні знаки, техпаспорт

Реєстрація в сервісному центрі МВС

Після розмитнення авто потрібно зареєструвати в Україні та отримати номерні знаки й техпаспорт. Процедура відбувається в сервісному центрі МВС за попереднім записом. За інформацією ГСЦ МВС, для реєстрації потрібні:

митна декларація;

іноземний реєстраційний документ;

документ про правомірність придбання авто.

Брокери зазвичай додають до цього набору сертифікат відповідності й радять мати завірені митницею купчу та техпаспорт. Для реєстрації головне, щоб документи підтверджували законність купівлі, ввезення й розмитнення авто.

Тому відсутність однієї відмітки не завжди стає перешкодою, але краще перевірити все заздалегідь. Під час першої реєстрації також сплачують пенсійний збір, а з електромобілів його не стягують.