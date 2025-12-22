Скільки коштує розмитнення електромобіля: актуальні правила на 2026 рік

Для охочих придбати електрокар з пільгою залишилось зовсім трохи часу. Адже у Держбюджеті на 2026 рік відсутня правка про продовження пільг на імпорт електромобілів. Це означає, що з 1 січня 2026 року електротранспорт буде оподатковуватися на загальних підставах. До слова, ця пільга дозволяє заощаджувати близько 30% від вартості і діє тільки до 31 грудня 2025 року. Читайте на Delo.ua , скільки реально коштуватиме розмитнення електромобіля з 2026 року та що це означає для покупців.

Що діє зараз: останні тижні без ПДВ

Податкова пільга для електромобілів в Україні була запроваджена наприкінці 2017 року і почала діяти з 1 січня 2018 року. Основний її сенс полягав у звільненні від ПДВ та додаткових пунктах :

нульове мито (постійна норма, без терміну дії);

мінімальний акциз: 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (у середньому близько 100 євро);

нульовий збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації (для інших авто це 3–5% від митної вартості).

Тепер пільга завершується автоматично 31 грудня 2025 року, і для повернення ПДВ не потрібно окремого рішення. Натомість для її продовження необхідне голосування у Верховній Ради. Проте голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький оцінює шанси такого голосування як вкрай низькі – менше 5%.

Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення та постачання транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Це означає, що скажімо, Tesla Model 3 за $20 000 на аукціоні, плюс $2 000 доставка буде становити $22 000; плюс символічний акциз $60-100. При цьому держава не бере жодного ПДВ.

Саме ця схема дозволила за останні роки ввезти в Україну понад 200 тисяч електромобілів та створити індустрію з тисячами робочих місць: від імпортерів до сервісних центрів.

“Якби не ці пільги, ми би сьогодні не говорили про великий електромобільний ринок. Пільга дала ринку старт, а все інше бізнес зробив сам”, — відзначив Бучацький.

У жовтні взагалі зафіксовано рекорд: близько 13 тисяч електромобілів за місяць. І експерт прогнозує, що в листопаді–грудні показник може зрости до 15 тисяч через спроби встигнути оформити авто без ПДВ.

Як зміниться вартість розмитнення електромобіля 2026

Як згадувалось раніше, у Держбюджеті на 2026 рік правка про продовження пільги відсутня. Це означає, що з 1 січня 2026 року автоматично повертається ПДВ 20% при імпорті електромобілів.

Важливе уточнення про інші податки

При цьому мито залишається 0%: це не тимчасова пільга, а постійна норма Митного тарифу України для легкових автомобілів з електричним двигуном.

Акциз залишається 1 євро за кВт·год, як постійна норма Податкового кодексу.

Збір до Пенсійного фонду залишається 0% при першій реєстрації електромобіля, відповідно до чинного закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, змінюється тільки одне: повертається ПДВ 20%. Але це найбільший податок з усіх можливих.

Скільки коштує розмитнення електромобіля: приклади та розрахунки

Візьмемо інший типовий варіант електромобіля, який масово завозять в Україну, Nissan Leaf другого покоління або його європейський аналог.

Вартість авто на аукціоні або у дилера в ЄС $15 000, доставка до України $2 000, ємність батареї 40 кВт·год. Це один із найпоширеніших сценаріїв для українського ринку.

Калькулятор розмитнення електромобіля до 31 грудня 2025 року

Отже, покупець сплачує за саме авто $15 000 та доставку $2 000, разом $17 000. З податків нараховується лише мінімальний акциз:

40 кВт·год × 1 євро = приблизно $40,

мито нульове, ПДВ нульовий.

Фінальна вартість з усіма обов’язковими платежами буде становити $17 040.

Це фактично чиста ціна імпорту без фіскального навантаження. Саме так формувалася доступність електромобілів для масового покупця.

Як розрахувати вартість розмитнення електромобіля з 1 січня 2026 року

База для нарахування ПДВ при імпорті визначається як за формулою: митна вартість + доставка до кордону + акциз + мито.

У нашому прикладі ми маємо:

Митна вартість авто $15 000;

Доставка $2 000;

Акциз $40;

Мито $0.

Таким чином, база для ПДВ складає: $15 000 + $2 000 + $40 = $17 040.

Відповідно ПДВ 20% від бази буде становити: $17 040 × 0,20 = $3 408.

А фінальна вартість з усіма податками в такому випадку складає: $17 040 + $3 408 = $20 448.

Таким чином маємо, що скасування пільги з 1 січня 2026 року призводить до подорожчання електромобіля приблизно на 20 відсотків від повної вартості з доставкою. У грошовому вимірі це плюс 3 408 доларів, які надаються виключно через ПДВ.

За поточним курсом це означає, що електромобіль, який сьогодні коштує близько 715 680 грн, після повернення ПДВ обійдеться у 858 816 грн. Різниця становить 143 136 грн.

Фактично це сума, співмірна з купівлею недорогого вживаного автомобіля з ДВЗ або кількома роками витрат на пальне. Ось так виглядає реальна фінансова роль пільги, яка діяла до кінця 2025 року.

Таблиця розмитнення авто по-новому закону

Платіж 2025 рік 2026 рік Мито 0% 0% ПДВ 0% 20% Акциз 1 €/кВт·год 1 €/кВт·год Пенсійний фонд 0% 0%

Як бачимо, змінюється тільки одна позиція і це ПДВ. Але саме вона дає основне подорожчання.

Чому пільгу не продовжили

Офіційна позиція — бюджетні потреби. Україна в умовах війни шукає джерела наповнення бюджету, і електромобілі стали одним з найбільших сегментів імпорту.

Станом на зараз жодних законодавчих ініціатив щодо продовження пільги немає. Це не означає, що їх не може з'явитися,адже будь-яка податкова норма може бути змінена окремим законом. Але наразі передумов для цього немає і це підкреслив і Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев:

«Закликаю всіх, хто має можливість скористатися пільгою, зробити це до завершення її дії. Пільга не буде продовжена. Без варіантів».

Ще один з аргументів проти пільги: електромобілі не платять акциз у складі вартості пального, з якого формується дорожній фонд. Станіслав Бучанський вважає цю логіку неповною: якщо шукати справедливість, логічніше було б інтегрувати дорожній збір у вартість зарядки, а не повертати ПДВ при імпорті.

Окремо наголошується на вимогах ЄС: нульовий ПДВ суперечить директивам Євросоюзу. У межах євроінтеграції Україна зобов’язана мати ПДВ на всі товари, включно з транспортом. Його ставка може бути зниженою, але не нульовою.

Що робити покупцям: три реальні опції

Опція 1: Встигнути до 31 грудня 2025 року

Якщо плануєте купувати електромобіль і маєте можливість зробити це зараз, економія на податках того варта. Але є нюанс: авто має бути не просто куплене, а розмитнене до кінця року. ПДВ сплачується в момент митного оформлення, а не продажу.

Це означає, що якщо електромобіль пройшов митне оформлення у 2025 році з нульовим ПДВ, він може бути проданий у 2026 році без жодних доплат. Податкова не може нарахувати ПДВ заднім числом на вже розмитнене авто.

Опція 2: Чекати корекції ринку в січні-лютому 2026

Після подорожчання на 20% попит на нові електромобілі гарантовано впаде. В Інституті досліджень авторинку прогнозують зниження імпорту на 20-40% у перші місяці 2026 року.

Це може призвести до зниження аукціонних цін за кордоном через надлишок пропозиції. Можливо, через 2-3 місяці електромобілі коштуватимуть дешевше навіть з ПДВ, ніж зараз без нього.

Опція 3: Купувати вживані електромобілі в Україні

Якщо електромобіль вже в Україні та на українських номерах, податки на нього вже сплачені при розмитненні. Купівля вживаного авто всередині країни не передбачає додаткового ПДВ.

Власники електромобілів, які купили їх без податків до 2026 року, можуть встановлювати ціни на свій розсуд. Ринок вторинних перепродажів залишається конкурентним, тому різке підвищення цін на всі 20% малоймовірне.

Що буде з ринком електромобілів у 2026 році

Імпорт впаде на 20-40% у першому кварталі 2026 року. Це прогноз Станіслава Бучацького, голови Інституту досліджень авторинку. Покупцям потрібен час звикнути до нових цін.

Ціни на вживані електромобілі можуть зрости на 5-10%, але навряд чи на всі 20%. Власники, які купували авто без податків, не мають економічних підстав драматично піднімати ціни. Конкуренція на вторинному ринку залишиться високою.

Електромобілі все одно залишаються найдешевшими в розмитненні порівняно з авто на ДВЗ. Навіть з ПДВ 20%, відсутність мита та пенсійного збору робить їх вигіднішими за бензинові чи дизельні авто, на які діють повні податки.

Можливе зниження аукціонних цін за кордоном. Якщо попит в Україні впаде, а пропозиція на міжнародних аукціонах залишається високою, ціни можуть коригуватися вниз на 10-15%.

Що змінюють нові правила розмитнення електромобіля

Пільга на електромобілі дала поштовх ринку, допомогла створити мережу зарядок, сервісів та імпортерів. Тепер її скасовують, і з точки зору бюджету це логічно, адже держава потребує грошей. З точки зору євроінтеграції теж зрозуміло: ЄС не практикує нульові податки на імпорт назавжди.

Але в Україні досі немає чіткої стратегії щодо транспорту. Податки, екологічні ініціативи, розвиток інфраструктури та виконання європейських зобов'язань працюють як окремі напрямки без загальної координації. Усе це має бути частиною однієї системи, але поки що кожен напрямок працює окремо.

Головне, що потрібно знати про нові правила, полягає у наступному.

Чи буде мито на електромобілі? Ні, ввізне мито залишається нульовим – 0%. Це не тимчасова пільга, а постійна норма Митного тарифу України. Вводити мито на електромобілі не планують.

Що повертається з 2026 року? Тільки ПДВ 20%. Саме ПДВ дає основне подорожчання.

Коли вводять мито на електромобілі? З 1 січня 2026 року. Станом на зараз у законі про Держбюджет-2026 немає правки про продовження нульового ПДВ.

Отже, мито на електромобілі в Україні залишається нульовим, а головна зміна – це повернення ПДВ, що збільшить вартість розмитнення приблизно на 20%.