ТОП-5 недорогих кросоверів цієї зими: доступні моделі 2025 року

Навіть при тому, що зими в Україні стали м'якшими, вони все одно вимагають від автомобіля надійності, прохідності та витривалості. Замерзлі замки, слизькі дороги та снігові замети – з такими викликами по-справжньому впорається лише надійний кросовер. У 2025 році на вторинному ринку ще можна знайти перевірені і доступні моделі, які і надійний повний привід мають, і кліренс в них достатній. Читайте на Delo.ua про найкращі бюджетні кросовери для водіїв, які шукають якість та впевненість на зимових дорогах.

Основні вимоги до зимового кросовера

Ключовими критеріями для топ кросоверів, що ефективно долають українські зимові виклики, можна назвати:

повний привід (AWD/4WD), що забезпечує краще зчеплення на льоду та снігу: кліренс, тобто достатній дорожній просвіт для подолання заметів та нечищених доріг; витривалість агрегатів, як здатність легко заводитися та працювати стабільно при низьких температурах.

Переважно це саме моделі японського виробництва. Автолюбителі їх взагалі дуже цінують за їх здатність служити десятиліттями (якщо звісно сервіс буде пристойний). Це надійні автомобілі, ціною до 400 000 грн, що мають невеликий ризик при купівлі та добре підходять для сім'ї чи подорожей.

ТОП-5 доступних кросоверів для зими

Ці бюджетні кросовери давно здобули репутацію надійних "трудяг" і демонструють відмінне співвідношення ціни та зимової прохідності.

Subaru Forester (2008-2012 )

Можна сказати, що це цілий карпатський позашляховик. Цей кросовер – легенда для складних погодних умов завдяки постійному повному приводу Symmetrical AWD та міцній підвісці.

Високий дорожній просвіт (~22 см) забезпечує відмінну прохідність. Загалом це машина для тих, хто не боїться бездоріжжя, снігу та сильних морозів. Власник такої автівки отримує впевненість в обмін на помірну витрату пального (10-11 л/100 км).

Honda CR-V (2007-2011)

Топ кросовер для тих, хто цінує витривалість і комфорт. Версії з автоматичною коробкою передач відомі здатністю служити понад 300 тисяч кілометрів без серйозних проблем.

Хоча підвіска дещо жорстка, вона забезпечує авто впевнене тримання на зимових дорогах. Хороший вибір для сімей, які прагнуть комфорту та мінімальних витрат на ремонти.

Nissan X-Trail (2008-2013)

Практичний та витривалий кросовер, що чудово почувається на снігових підйомах. Повний привід забезпечує хорошу керованість, а бензинові (2,0 л) чи дизельні (2,2 л) двигуни відомі своєю надійністю. Загалом, це відмінний вибір у межах 350 000 грн, що пропонує універсальність без зайвих витрат.

Toyota RAV4 (2006-2010)

Безсмертна класика японського автопрому. Одна з найбільш популярних і надійних моделей на українському вторинному ринку. Хоча рівень комфорту тут слабо вражає, Toyota RAV4 легко заводиться навіть при морозі -25 °C і може служити десятиліттями. Чудовий кросовер для тих, хто шукає машину "на віки". Головна складність тут полягає лише у пошуку добре збереженого екземпляра.

Suzuki Grand Vitara (2006-2012)

Його ще називають “позашляховик для мисливців”. Власне, такий кросовер саме ближчий до справжнього позашляховика, завдяки механічній роздатці та рамній конструкції.

Він демонструє високу прохідність, що особливо цінується серед тих, хто регулярно з'їжджає з асфальту. Хоча витрата пального вища, можливості поза дорогами повністю перекривають цей недолік.

Бюджетні кросовери з пробігом може бути досить вигідним рішенням для зими, але потрібна ретельна перевірка перед купівлею. Японські авто старшого віку зазвичай надійні, але потребують пильного догляду.

Тому перед купівлею експерти радять уважно оглянути підвіску, яка найбільше страждає від поганих доріг, перевірити кузов на іржу (типова проблема для старих японських моделей). Та і не буде зайвим провести повне технічне обслуговування.