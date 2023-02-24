Має сенс допомагати адресно. Sense Bank звітує про 365 днів цільової підтримки Збройних Сил України

Без права на зволікання і розгубленість. 24 лютого 2022 року цей принцип Sense Bank застосував не лише до своєї бізнес-складової — разом з НБУ та іншими банками забезпечивши безперебійне функціонування фінансової системи — але й до ухвалення свого найважливішого рішення. Замість зборів — чітка адресна допомога у відповідь на кожен запит від українського війська. Замість грошей клієнтів — власний бюджет, окрема стаття видатків в обсязі 137 мільйонів гривень, кожна копійка якої контрольована і влучає “в яблучко”.

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Про це 24 лютого повідомила пресслужба банку.

Хаотичність перших днів повномасштабної війни переросла у чітко вибудувану систему, яка охоплює увесь шлях підтримки: від надходження запиту на будь-який елемент екіпірування та спорядження через закупівлі та логістику до отримання з рук в руки і документування кожної витраченої гривні. Банкіри, які звикли оперувати фінансовими поняттями, тепер досконало розуміють різницю між класами бронежилетів, вміють правильно обирати рації залежно від робочої частоти та прошивки і можуть в деталях описати технічні характеристики дронів. Не за службовими обов’язками — за власним покликом, за прагненням зробити все і навіть трохи більше.

Одна велика історія спільного руху до мети складається з багатьох переплетених маленьких особистих історій. Звіт, опублікований Sense Bank на сайті — це не сухі цифри, це якраз низка історій, сповнених справжнього сенсу: віри у своїх захисників і бажання долучитися до творення перемоги.

Sense Bank – один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.