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Банки
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Має сенс допомагати адресно. Sense Bank звітує про 365 днів цільової підтримки Збройних Сил України

Має сенс допомагати адресно. Sense Bank звітує про 365 днів цільової підтримки Збройних Сил України

Без права на зволікання і розгубленість. 24 лютого 2022 року цей принцип Sense Bank застосував не лише до своєї бізнес-складової — разом з НБУ та іншими банками забезпечивши безперебійне функціонування фінансової системи — але й до ухвалення свого найважливішого рішення. Замість зборів — чітка адресна допомога у відповідь на кожен запит від українського війська. Замість грошей клієнтів — власний бюджет, окрема стаття видатків в обсязі 137 мільйонів гривень, кожна копійка якої контрольована і влучає “в яблучко”.

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Про це 24 лютого повідомила пресслужба банку.

Хаотичність перших днів повномасштабної війни переросла у чітко вибудувану систему, яка охоплює увесь шлях підтримки: від надходження запиту на будь-який елемент екіпірування та спорядження через закупівлі та логістику до отримання з рук в руки і документування кожної витраченої гривні. Банкіри, які звикли оперувати фінансовими поняттями, тепер досконало розуміють різницю між класами бронежилетів, вміють правильно обирати рації залежно від робочої частоти та прошивки і можуть в деталях описати технічні характеристики дронів. Не за службовими обов’язками — за власним покликом, за прагненням зробити все і навіть трохи більше.

Одна велика історія спільного руху до мети складається з багатьох переплетених маленьких особистих історій. Звіт, опублікований Sense Bank на сайті — це не сухі цифри, це якраз низка історій, сповнених справжнього сенсу: віри у своїх захисників і бажання долучитися до творення перемоги.

Sense Bank – один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.