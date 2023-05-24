Нацбанк штрафуватиме банки й небанки по-новому. Орієнтується на цивілізовану практику

У Нацбанку презентувати 22 травня оновлену стратегію, яка в царині фінансової стабільності передбачає оновлення підходів до регулювання діяльності банків та небанківських установ щодо реалізації санкцій. Поки конкретики стосовно планів регулятор не надав, але дав чітко зрозуміти, що йдеться про запровадження європейських стандартів.

Разом з тим стратегія передбачає наступне:

Розробку та впровадження цілісного підходу до аналізу міжсекторальних зв'язків та ризиків фінансового сектору в цілому;

Гармонізацію макро- та мікропруденційних вимог без регуляторного арбітражу;

Удосконалення підходів до ризик-орієнтованого нагляду;

Посилення стійкості та ефективності системи гарантування вкладів населення;

Розвиток інструментарію нагляду в частині аналізу та оцінювання ризиків;

Створення інтегрованої платформи нагляду.

Що ж до підсилення стійкості банківської системи, то в своїй стратегії Нацбанк прописав наступні кроки:

Проведення оцінки стійкості банків;

Контроль за виконанням планів докапіталізації/реструктуризації;

Розроблення та імплементація стратегії роботи з непрацюючими кредитами (NPL);

Відновлення пруденційних вимог та скасування тимчасових обмежень;

Посилення ефективності корпоративного управління;

Впровадження європейських пруденційних вимог;

Впровадження BRRD – директиви ЄС про відновлення платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків.

Нагадаємо, НБУ з 11 червня збільшує до семи кількість бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким чином регулятор розширив можливості банків щодо покриття обсягу обов’язкових резервів. Це також дозволяє НБУ уникати прямого фінансування дефіциту бюджету.