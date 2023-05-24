Укрексімбанк запрошує до аукціону з продажу кредитних зобов’язань, забезпечених потужностями з виготовлення автомобільних акумуляторів

Державний "Укрексімбанк" пропонує взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за зобов’язаннями ТОВ "Веста Індастріал" та ТОВ "Рекуперація свинцю" - в минулому одних з найбільших виробників стартерних АКБ у СНД.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Напрями діяльності групи компаній, заборгованість якої виставлено на продаж:

Компанії групи забезпечували повний цикл виробництва батарей, а потужність дозволяла виготовляти до 7,6 млн АКБ/рік. Окрім стартерних акумуляторних батарей, на потужностях заводу випускаються і ВРЛА-батареї з AGM-сепаратором, що мають широкий спектр застосування як у новітніх автомобільних системах Старт/Стоп, що набирають популярність, так і як тягових акумуляторів, а також стаціонарних енергонакопичувачів.

Щодо боржників відкриті провадження у справах про банкрутство, в рамках яких затверджено реєстр вимог кредиторів, в т.ч. Укрексімбанку. Компанії перебувають в процедурах санації, операційна діяльність наразі не проводиться. Однак наявні активи компаній в перспективі можуть дозволити відновити виробництво, вивівши його на колишній рівень.

Забезпечення виконання зобов’язань боржників:

На підставі договорів іпотеки та застави, укладених між банком, боржниками та їхніми майновими поручителями – юридичними особами, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами банку передані:

частина будівлі багатоповерхового виробничого корпусу загальною площею більше 32 тис. кв. м;

частина корпусу з трансформаторною підстанцією загальною площею більше 9 тис. кв. м, інші будівлі та споруди загальною площею більше 2,8 тис. кв. м, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників;

технологічне та виробниче обладнання підприємства;

транспортні засоби;

комунікації тощо.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 4 412,1 млн грн;

Мінімальна ціна – 420,2 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 21 червня 2023 року в електронній системі ДП "СЕТАМ".