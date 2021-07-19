Энергетика 1 час назад

"А-95" призывает МВД присоединиться к борьбе с теневым рынком нефтепродуктов (ПРЕСС-РЕЛИЗ)

В компании считают, что ГСЧС покрывает нелегальные нефтеперерабатывающие заводы

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Консалтинговая группа "А-95" призывает нового министра внутренних дел Дениса Монастырского присоединиться к борьбе с нелегальным производством и реализацией нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции.

В компании напомнили, что 13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы "А-95" и по адресам проживания менеджмента — Сергея и Артема Куюн. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

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"Мы утверждаем, что уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, который санкционировал обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это "ментовской беспредел" в лучших традициях 90-х и нулевых годов", — говорится в сообщении.

В А-95 считают, что правоохранители, "манипулируя нормами закона, ссылаясь на лжесвидетелей и проявляя элементарную безграмотность в налоговых вопросах", обвиняют консалтинговую группу в неуплате НДС.

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"Между тем за анализируемый период 2019-2020 годов Консалтинговая группа "А-95" заплатила в бюджет 3,1 млн грн НДС, что составило 73% от обязательств по этому налогу. Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) — это наши расходы, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных расходах. Мы не просто готовы, мы обязаны предоставить любые документы контролирующим органам, но следователи даже не обратились к нам с запросом. Неужели обыски провести проще? В 2019-2020 годах наша группа компаний заплатила в бюджет 6,2 млн грн всех налогов. Этих средств достаточно на годовые зарплаты 14 следователей Нацполиции (из расчета 20 тысяч грн в месяц), то есть каждый из наших сотрудников "удерживает" по одному следователю. Мы считаем, что имеем право требовать цивилизованной и профессиональной работы полиции", — отмечают в компании.

По информации компании, заказчиком силового давления является группа компаний "БРСМ-Нафта", деятельность которой активно освещает А-95. В консалтинговой группе утверждают, что БРСМ-Нафта является крупнейшим импортером безакцизных октаноповышающих компонентов, обладает большим мини-НПЗ, занимается смешением нефтепродуктов на нефтебазах с токсичными присадками и ведет непрозрачную продажу нефтепродуктов на заправочных станциях.

"Мы требуем провести служебное расследование и установить виновных в этом беспределе по Консалтинговой группе "А-95". Также мы призываем министра внутренних дел объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, у Министерства внутренних дел есть достаточно рычагов для этого. Прежде всего речь идет о Государственной службе чрезвычайных ситуаций, находящейся в структуре министерства, которая упорно не замечает около 30 мини-НПЗ по всей стране. В то же время они функционируют без элементарных средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности. Это грозит не только новыми техногенными катастрофами, как на Васильковской нефтебазе "БРСМ" в 2015 году, но и наносит бюджету страны ущерб в объеме 4 млрд грн только акцизного сбора. Эти заводики выпускают топливо, не соответствующее текущим госстандартам, в связи с чем представляют угрозу для здоровья граждан и исправности автотранспорта", — заявили в компании.

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В "А-95" добавили, что "полиция может занять более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС", так как "каждый участковый знает, где есть такие объекты, но их количество в течение последнего года только увеличивается".

"Мы приветствуем изменения в Министерстве внутренних дел Украины и надеемся, что ведомство станет партнером всего прозрачного бизнеса и надежно защитит тех, кто находится на переднем плане борьбы с "тенью". Мы готовы помогать, мы видим проблемы на топливном рынке и по тому, как они будут решены, оценивать эффективность работы новой команды МВД", — заявил директор ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн.

Напомним, ранее Сергей Куюн обвинил сеть АЗС БРСМ  в том, что она не закупает бензин на легальных НПЗ и выдает "левые" чеки, которые не соответствуют сути проведенных операций.

 

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