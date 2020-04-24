Энергетика 30 минут назад

Цены на нефть снова устремились вверх

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,11 в пользу Brent

Цены на нефть снова устремились вверх Цены на нефть снова устремились вверх
Фото: РБК

Сегодня, 24 апреля, цена на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE пошла вверх.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, по состоянию на 09:00 по киевскому времени, фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года стоил $22,03.

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Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,66 (12,05%) — до $15,44 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,11 в пользу Brent.

Напомним, 20 марта майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

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5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель. 

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