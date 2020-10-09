"Епіцентр надихнув інший бізнес допомагати сектору МСБ", — Ірина Шинкаренко

Діловий портал Delo.ua слідкував за перебігом проєкту, який перетворився на справжнє бізнес реаліті-шоу. Після його закінчення ми поспілкувалися з заступником голови ТОВ "Епіцентр К" із реклами, маркетингу, зв'язків із громадськістю та ЗМІ Іриною Шинкаренко, про те, як виникла ідея проєкту "Мільйони добрих справ", що допомогло учасникам отримати грант та чи варто чекати на продовження.

Як народилася ідея проєкту?

— Епіцентр системно підтримує малий та середній бізнес уже багато років. Свого часу засновники компанії "Епіцентр К" Олександр та Галина Гереги ініціювали, щоб на полицях торговельних центрів мережі було більше товарів українських виробників і їхня кількість збільшується кожен рік. Для регіональних виробників, наприклад, передбачена квота в асортименті будь-якого ТЦ "Епіцентр".

Є чимало прикладів, коли за декілька років завдяки такій підтримці локальні виробники з ФОПів виросли в потужні підприємства всеукраїнського масштабу. Серед них, наприклад, дніпровський виробник текстилю "Актівтрейд", який завдяки співпраці з "Епіцентром" став піонером та законодавцем моди в такій непростій категорії як "кухонний текстиль", чи компанія "Арт-Експрес" (ТМ Rosa), яка за вісім років розширила асортимент своєї продукції в десять разів — до 2 тисяч позицій.

У період карантину Олександр Герега наголосив на особливій місії "Епіцентру" — стати в авангарді підтримки підприємців, які прагнуть створити та розвивати свою власну справу, бо малі та середні підприємства є основою економіки будь-якої цивілізованої країни. Так народився проєкт "Мільйони добрих справ" — ціла історія, яку ми творили разом із нашими учасниками. Ми хотіли надихнути діючий бізнес вийти з кризи та дати шанс розпочати новий тим, хто давно мріяв про власну справу.

Проєкт переріс у справжне реаліті-шоу, у якому підприємці змагалися за гранти на розвиток власного бізнесу, а глядачі могли побачити на каналі "Епіцентр у YouTube весь процес відбору переможців. І я щаслива, що нам вдалося знайти активних та цілеспрямованих підприємців, які, я впевнена, зможуть успішно реалізувати свої бізнес-проєкти.

Як обирали суддів проєкту?

— Спочатку грантові заявки на відповідність умовам конкурсу аналізувала незалежна бізнес-комісія в складі представників компанії "Епіцентр К", Retail Association of Ukraine та Colliers International Ukraine.

Потім на кожному з чотирьох фіналів учасники захищали свої ідеї перед профільним журі. Серед суддів були топ-менеджери компаній "Епіцентр К" Володимир Гончаров, Вадим Лозовий, Борис Артарі-Колумб, представник громадської організації "За Конкретні Справи" Уляна Ткаченко, генеральний директор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, голова правління Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь, а також відомий ресторатор, власник та бренд-шеф однойменної мережі ресторанів Дмитро Борисов.

Судді проєкту "Мільйони добрих справ". Фото: прес-служба Епіцентр

Нам було важливо, щоб судді могли поглянути на бізнес-ідею з різних сторін — хтось звертав увагу на можливість масштабування бізнесу, хтось шукав соціальну складову та інноваційність, а для когось важлива була залученість власника у свою справу. Звичайно, обрання переможців було нелегким завданням — були й запеклі дискусії, і жваві суперечки, але саме такий багатогранний погляд дав змогу обрати дійсно найкращих.

Скільки загалом ви отримали заявок? У яких регіонах живуть найактивніші підприємці?

— Ми отримали 2799 заявок від підприємців з усіх регіонів України — Донеччини й Львівщини, Хмельниччини й Київщини, Буковини й Харківщини. Цікаво, що якщо на початку проєкту найбільш активною була західна Україна, то вже в третьому й четвертому фіналі ми отримали більшість грантових заявок зі Сходу та Центру.

До речі, найбільша кількість чеків, яка була зареєстрована учасником проєкту, — 58! Хоча серед переможців є багато тих, хто подав лише одну заявку і вона стала його щасливим квитком до здійснення мрії. Наприклад, переможець першого фіналу пасічник Олег Богак із села Старі Кривотули (Івано-Франківська область) розповідав, як консультанти ТЦ "Епіцентр" заохотили взяти участь у проєкті. Вони так надихнули його, що приїхавши додому Олег не задумуючись заповнив грантову заявку та був дуже здивований, коли ми йому зателефонували та сказали, що він став півфіналістом.

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Учасники проєкту. Фото: прес-служба Епіцентр

За вашими спостереженнями, бізнес у яких сферах мріють розпочати українці?

— Серед майже 3 тисяч претендентів на грант та 20 переможців були представники абсолютно різних сфер бізнесу.

Фермери, як то власниця равликової ферми на Хмельниччині Альона Шибунько чи Євген Омельяненко з Борисполя, який разом із дружиною Юлією вже понад 15 років займаються вирощуванням печериць, та виробники корисних натуральних продуктів — киянин Євген Вовненко та його виробництво корисних солодощів Honey Days, майбутній власник сироварні з Дніпропетровської області Іларіон Єськов, вінничанка Діана Богузь, яка виготовляє 14 видів пельменів та вареники, кримська татарка Лєране Козакевич, яка мріє вирощувати мікрогрін.

Було багато виробників як меблів (Ольга Дьякова з міста Чернівці) та будівельних матеріалів і комплектуючих (власник компанії "Трейдізол" Антон Балаєв, який уже впродовж 5 років займається виробництвом циліндрів із базальтового волокна для теплоізоляції труб, виробник будівельної сітки-рабиці Олексій Лісничий із міста Бахмут (Донецька область) та коваль Павло Білоус із міста Суми), так і, наприклад, взуття (Карина Балеста, місто Київ).

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Чимало було і представників сфери послуг. Це Павло Москаленко, який будує мережу автоматів із продажу питної води у Волновасі, власник салону здоров'я молодий лікар-реабілітолог Ярослав Герилів із міста Винники (Львівська область), Марія Крилова зі Слов'янська (Донецька область), яка відбудувала після війни власний автокомплекс (автомийка, СТО), Віктор Колесник, який мріє відкрити в рідному Хмельницькому мандрівну кав'ярню з вуличним кінотеатром, власниця магазину "Позитив" у місті Селидове (Донецька область) Катерина Чубарь та винахідливий харків'янин Віктор Суворов, якому грант необхідний був для відкриття окремого сервісного центру з ремонту, обслуговуванню та виготовленню літій-іонних акумуляторів.

Нагородження фіналістів проєкту "Мільйони добрих справ". Фото: прес-служба Епіцентр

Хто з учасників вас вразив найбільше?

— Кожен з учасників зайняв місце в моєму серці, але найбільше запам'яталися дві дівчини, які показали, що на звичні речі можна дивитися нестандартно. Науковець Анастасія Богданюк із Києва отримала грант на створення мобільної лабораторії для селекції кіз за допомогою ембріонального запліднення, що дасть змогу фермерам вибрати стать майбутньої кізоньки, вирішить проблему сезонності розмноження, виключить можливість небезпечної багатоплідної вагітності, перенести ембріони породистих кіз у не породистих. Digital-скульпторка Катерина Орлова з Харкова розвінчала міф, що мистецтво й комерція — несумісні. Уже 5 років вона створює 3D-скульптури на замовлення, але мріє відкрити виробництво цілих колекцій скульптур, бра, барельєфів та світильників. Грант дозволить їй відкрити повноцінну майстерню та купити сучасне обладнання для виготовлення скульптур не лише з гіпсу, але й із мармурової крихти та інших матеріалів.

Також не можу не згадати про переможця призу глядацьких симпатій Андрія Печерицю (бізнес-проєкт екологічних велокав'ярень, які працюють від сонячних батарей), який зібрав понад 6 тисяч лайків під своєю відеовізитівкою, не використовуючи механізмів накруток. Ми дуже здивувалися, коли отримали дані аналітики нашого YouTube-каналу. Андрій відкрив секрет своєї перемоги: його відео підтримали численні пабліки та інфлюенсери рідного міста Полтава. Але це ще не все: після кількох тисяч чесно отриманих лайків від полтавчан відео Андрія потрапило в тренди платформи, і його автоматично почав промотувати вже сам YouTube! Неймовірна історія успіху.

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Переможці проекту "Мільйони добрих справ". Фото: прес-служба Епіцентр

На вашу думку, у чому секрет успіху переможців?

— Перемога в проєкті складалася з декількох чинників — віри учасника у свою ідею, чіткого бачення її реалізації та ґрунтовного підходу до заповнення бізнес-плану та кошторису. Судді багато уваги звертали на те, чи дійсно учасник розуміється на тому, як будувати бізнес, чи готовий він вкладати душу у свою справу та чи зможе він масштабувати проєкт та створити нові робочі місця.

Чи будете слідкувати за реалізацією бізнес-ідей переможців?

— З тими, хто виборов грант, ми обов'язково зустрінемося через пів року та будемо раді відсвяткувати їх успіхи.

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Проєкт "Мільйони добрих справ" набув популярності серед українських підприємців? Чи варто чекати його продовження?

— Насправді він уже отримав продовження — Епіцентр надихнув не одну компанію на створення аналогічних проєктів із підтримки малого та середнього бізнесу. Багато хто скопіював нашу ідею. Але насправді це добре — великий бізнес має допомагати в розвитку підприємництва в Україні, бо, як відомо, це кров економіки. А ми будемо працювати над новими масштабними проєктами, бо, як відомо, лідер має задавати тренди.