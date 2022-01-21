Glovo все-таки купила украинский сервис Zakaz.ua по цене до $50 млн — СМИ

Испанская DeliveryTech компания Glovo договорилась о поглощении украинского сервиса Zakaz.ua. Об этом сообщает AIN.UA.

Основной акционер Zakaz.ua, фонд Chernovetskyi Investment Group получил 20% наличными и 80% акциями Glovo — это должно максимизировать доход от сделанных инвестиций. За все время существования CIG вложил в Zakaz.ua до 15 миллионов долларов.

Остальные инвесторы получили выплаты наличными — они прекращают участие в проекте.

По данным издания, Glovo может официально уведомить о подписании соглашения 27 января 2022 года.

Переговоры стартовали от 15 – 20 млн долларов. Максимальная оценка Zakaz.ua от инвесторов не превышает $50 млн. Скорее всего, компании не раскроют сумму сделки.

Эксперты считают, что фонд CIG был вынужден постоянно дофинансировать сервис. Теперь он получит акции Glovo и оставит в портфеле ценный актив.

Glovo приобретает технологические разработки Zakaz.ua и сможет еще быстрее расти на рынке доставки не только из ресторанов, но и из магазинов.

Сервис Zakaz.ua — это доставка продуктов из супермаркетов в Украине, Узбекистане и Молдове. Glovo — лидер по доставке из ресторанов в Украине. Эта компания развивается и скупает услуги в странах Центрально-Восточной Европы, активно инвестирует в развитие. Сегодня Glovo оценивается в 2,3 млрд. евро.

Напомним, в ноябре 2021 года в СМИ уже появлялась информация о покупке Glovo сервиса Zakaz.ua за 60-80 млн долларов, но украинская компания опровергла эту информацию.

В июле 2021 года Glovo начала самостоятельно развивать проект dark store и запустила в работу свой первый микрофулфилмент-центр в Украине. Представители компании много раз говорили, что они готовы много инвестировать в укрепление своих позиций на украинском рынке. В это время Zakaz.ua также активно развивался. В сентябре 2021 года сервис запустил доставку с рынков.