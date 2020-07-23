Илон Маск решил построить новый завод в Техасе

Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает "Укринформ" со ссылкой на The Assosiated Press.

По словам Маска, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале — во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.

Ранее Илон Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат, Техас или Неваду.

Читайте также: Электрокар Tesla проехал более 644 км без подзарядки

Ранее китайская автомобильная компания BYD презентовала свой новый электрокар Han EV и заявила, что готовит конкурента для Tesla Model 3 в Европе.

Тем временем американская автомобильная компания Tesla произвела первый миллион электромобилей.

Перед этим капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев владелец компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение.

Как сообщалось, компания Tesla планирует сократить зарплаты сотрудникам из-за закрытия производства в США, вызванного пандемией коронавируса.