"Інтелекту українців достатньо, аби не працювати на аутсорсі на когось, а самим створювати сильні продукти", – Євген Пенцак

На безоплатній прямій трансляції проєкту "Штаб-квартира" PhD Lausanne University, викладач економіки та фінансів, керівник програми MBAF Києво-Могилянської Бізнес-Школи Євген Пенцак розповів, як бізнесу переживати турбулентні часи, чому неможливо спрогнозувати кризи та про інвестиційні перспективи України у найближчі роки

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Теорія ігор – це гра в інвестиційний таймінг. Чим довше ми чекаємо і віримо в перемогу, тим менше буде дисконт на війну. Якщо продавати свій бізнес зараз, то через дисконт-фактор можна буде прогадати.

Україна стане військовим оборонним комплексом для всієї Європи. Сюди потечуть величезні інвестиції. Але треба дочекатися перемоги.

Аби стати великим аграрно-переробним комплексом, ми маємо створити ефективну проміжну ланку між переробленням сировини та виробництвом завершальної продукції. В Україні це важко зробити, бо у нас висока вартість капіталу. Зараз у світі, попри інфляцію, є дешевий капітал. У поєднанні з високим рівнем інтелекту нашого народу, він може мати масштабний розвиток. Але спочатку потрібно зафіксувати нашу перемогу, нові правила та гарантії безпеки, а тоді вже локомотивами в Україну підуть міжнародні фінансові корпорації, які візьмуть на себе всі ризики великих компаній.

Криптовалюта – це чудовий фінансовий інструмент для запуску інновацій, фінтех проєктів та розвитку фінансового середовища, яке є драйвером економічного сектору. Інтелекту українців достатньо, аби не працювати на аутсорсі на когось, а самим створювати сильні fintech-продукти з перспективою глобального масштабування.

Прогнозувати кризи сьогодні неможливо. Ніякої регулярності та "хвильової теорії" немає. Зараз сперечаються, буде просідання чи рецесія, як у 2007-2009 роках. Так, перебачити неможливо, але треба бути до цього готовим.

Аби вижити у турбулентному кризовому середовищі, компанія має вкладатися в інтелектуальний розвиток та виробляти в собі антикрихкість. Це дві головні риси для будь-якого розміру бізнесу.

Сьогодні тренд на економіку зусиль: якщо завдяки зусиллям команди бізнес зріс у вартості, то винагороду мають отримати всі причетні до нього.

Інвестуйте в аналітику. Якщо ви неефективні – ви недооцінені. Варто лише трохи підняти показники, і ви побачите зростання EBITDA, маржинальності, а капіталізація взагалі може сягнути 10 мультиплікаторів. І ви зможете на зовсім іншому рівні вести переговори з міжнародними партнерами

Теорія ігор допомагає не тільки зрозуміти, в чому суть конфлікту, але і як з нього вийти, щоб всі залишилися задоволеними. Мета – надати позитивне розв'язання проблем, що перед нами стоять. Є позитив – є енергія, є енергія – є зусилля. І економіка такої країни розвивається краще.

Аби управляти ризиками, потрібно в першу чергу визначитися з критеріями – що для вас є ризик. Вони можуть бути політичними, геополітичними. Наприклад, ризиками можуть бути ціни на енергоносії, сировину або ж кліматичні змін. Без цього скласти план дій неможливо.

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