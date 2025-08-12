Історії успіху клієнтів Ощаду: як Галицька Свіжина стала м’ясним топ-брендом України

Галицька Свіжина починала з продажу м’яса кільком клієнтам, а сьогодні має більше тисячі гуртових покупців та є одним із ключових постачальників індустрії гостинності на заході України. Компанія активно розвиває власну роздрібну мережу з понад 50 магазинів, а ще - впроваджує унікальний проєкт поштоматів-холодильників.

У розвитку підприємства важливу роль відіграє партнерство з Ощадбанком. Завдяки фінансуванню бізнес інвестував у власну енергонезалежність, онлайн-доставку продукції, вдосконалення відвантаження та впровадження інноваційних сервісів. Сьогодні це один із успішних прикладів синергії фінансової підтримки й підприємницького бачення. Розповідаємо про досвід Галицької Свіжини.

Європейські стандарти, сервіс та фрешбокси

Історія Галицької Свіжини розпочалась у 2013 році. ЇЇ засновник Тарас Лисий працював як ФОП із гуртовими замовниками, але вже тоді ставив собі питання: чого насправді хоче клієнт? Коли покупці зацікавилися офіційною та ширшою співпрацею, підприємець зрозумів, що має перейти на якісно новий рівень. Так крок за кроком і з’явилось підприємство.

Сьогодні компанія постачає свіже м’ясо, заморожені напівфабрикати й готові страви. Має повний цикл переробки: від обвалювання, термічної обробки і охолодження до фасування, маркування, зберігання та доставки. На виробництві використовують найсучасніше обладнання та керуються європейськими стандартами.

Щоб цього досягти, ми були проактивними. Долучались до виставок, шукали будь-яку можливість потрапити на інше виробництво. Коли не мали коштів купувати нове обладнання, брали участь в іноземних аукціонах із вживаним устаткуванням. Спостерігали, відвідували європейські підприємства. Співпрацювали з болгарами й поляками щодо технічного проєктування Тарас Лисий Засновник Галицької Свіжини

Всі процеси на підприємстві технологічні та чітко розмежовані. Тут суворо дотримуються температурного режиму та санітарних норм. Наприклад, всю продукцію транспортують на візках або пластикових піддонах без жодного контакту з підлогою. Але найголовніше - якість сировини. "При закупівлі ми завжди працюємо з найкращою сировиною. Тоді зіпсувати продукт просто неможливо. Ми досліджуємо м’ясо на всіх етапах виробництва, проводимо аудити виробників", – пояснює підприємець.

У фокусі бізнесу також сервіс. Засновник підкреслює, що Галицька Свіжина прагне вирішити "біль" кожного клієнта та запропонувати йому кінцеве рішення: від постачання найякіснішого продукту до продажу ідеально нарізаного сала чи замаринованої ягнятини, яку достатньо просто покласти на гриль. У компанії навіть запрошували турецького кухаря, щоб навчити персонал працювати з маринадами. Все заради того, щоб продукт був якісним, смачним і зручним для споживача.

Завдяки цій філософії народився проєкт фрешбоксів. Галицька Свіжина тестує спеціальні поштомати з холодильниками. Вони допомагають клієнтові замовити продукцію онлайн, прийти за нею в будь-який час і забрати замовлення через QR-код. Це унікальна технологія в Україні, яку компанія розробляє у партнерстві з луцьким виробником холодильного обладнання. Такі бокси вже працюють для співробітників цілодобового виробництва, а надалі стануть частиною системи обслуговування покупців.

Фрешбокс. Фото: Ощадбанк

Компанія розвиває власну роздрібну мережу, що нараховує 53 магазини. Свіжа продукція розвозиться до магазинів уночі, а зранку авто повертаються на підприємство та доставляють замовлення гуртових клієнтів. Завдяки кредитуванню Ощадбанку також вдалось закупити нові машини Renault Express, що дало старт онлайн-сервісу доставки.

Інвестиції в енергонезалежність та логістику

Одним із ключових рішень для масштабування стало звернення до банківського фінансування. Тарас Лисий згадує: спочатку, як і багато підприємців, остерігався кредитів. Але розуміння того, що власних ресурсів для швидкого зростання недостатньо, змінило підхід. Наразі Галицька Свіжина є прикладом грамотного використання позикових коштів для стратегічного розвитку.

За підтримки Ощадбанку на підприємстві збудували експедиційну зону з контрольними вагами та сучасною логістичною інфраструктурою. Також придбали когенераційну установку вартістю 300 тисяч євро, яка забезпечує компанії енергонезалежність. Установка виробляє 450 кВт електроенергії та 600 кВт тепла – його використовують для опалення, гарячої води та в технологічних процесах.

Когенераційна установка. Фото: Ощадбанк

Система працює на газі, але має альтернативу – тверде паливо. Його у компанії достатньо, адже на виробництві спалюють дерев’яні відходи в котлах, генеруючи пару для копчення та варіння. Згодом планують перетворювати тепло установки на холод: для цього потрібна інша установка, яка через теплообмінник дозволить перемикатись на охолодження.

"Для нас велика честь співпрацювати з такими надійними, професійними і, найголовніше, відданими справі людьми. Разом ми не просто робимо бізнес - ми створюємо спільну історію, яка базується на довірі, повазі та спільних цінностях", – коментує Тарас Лисий.

За його словами, в найближчому майбутньому Галицька Свіжина масштабуватиме мережу фірмових магазинів. Вже працює спеціальна команда інкубаторів, яка запускає нові точки або підсилює слабші. В компанії створили своєрідну "академію касирів" – мобільну команду фахівців, які виїжджають у магазини, проводять навчання, стандартизують процеси.

У Ощадбанку кейс компанії вважають показовим.