Історії успіху клієнтів Ощаду: як українські меблі від К'Лен підкорюють Європу

Українські дерев’яні меблі, що визнають у Європі, виготовляє компанія "К`Лен" із Закарпаття. Бізнес працює на ринку вже більше двадцяти пʼяти років, пройшовши шлях від невеликого столярного цеху до сучасного автоматизованого виробництва. Сьогодні меблі підприємства купують у Німеччині, Польщі, Швеції, Данії, Словаччині, Бельгії, Австрії, Румунії, Словенії, Болгарії, Великобританії та інших країнах Європи.

На шляху до успіху надійним партнером компанії став Ощадбанк, допомагаючи бізнесу кредитуванням та підтримкою у фінансових питаннях. У межах спецпроєкту "Історії успіху клієнтів Ощаду" розповідаємо історію "К'Лен".

Від ручної праці до повноцінного виробництва

Деревообробне підприємство народилось у одному з найбільших сіл Закарпаття — Ільниці, Хустського району. У 1997 році два брати-підприємці Лендєл створили маленький виробничий цех, у якому спершу працювали самі. Та вже через шість років наполегливої праці ця скромна справа перетворилася на повноцінне деревообробне підприємство. Назву "КʼЛен" обрали невипадково — хоч вона звучить як назва дерева, насправді це скорочення від "Компанія Лендєл".

Ми довго думали, у якому напрямку рухати власну справу. І вибрали деревообробку, бо у нашому краї багато лісів, а деревина - це колосальний відновлюваний ресурс. Хотіли створити щось своє, бачити, як з дерева народжується продукт, який приносить людям затишок. Починали в маленькому цеху на простому обладнанні, зробленому власноруч, і виготовляли чорнові заготовки під паркет. Кожен день був випробуванням і водночас кроком уперед. Сьогодні дивлюся назад і розумію, що саме цей шлях від простого до великого навчив нас цінувати роботу, людей і якість у всьому Михайло Лендєл Співзасновник "КʼЛен"

Сьогодні бізнес є сучасним європейським виробництвом, яке працює з деревиною за повним завершеним циклом: від заготівлі сировини до фарбування та лакування готової продукції. Тут виробляють меблі з бука, дуба та ясена: ліжка, столи, стільці, комоди, тумбочки, шафи, сходи тощо. "На сьогоднішній день приблизно 28% нашого асортименту складають дитячі ліжка, 60% - меблі для віталень, інше - меблі для спальних кімнат, столи тощо", - розповідає Михайло Лендєл.

У компанії дбають про раціональне використання відходів, тож із залишків деревини формують брикети для опалювання приватних, соціальних чи промислових об’єктів. На підприємстві цінують натуральність та екологічність, поєднують вікові традиції роботи з деревом, новітні технології та професійність, контролюючи якість на кожній ланці.

Виробництво в Ільниці частково автоматизоване. Компанія також планує подальшу автоматизацію, зокрема в четвертому циклі обробки деревини, щоб підвищити продуктивність та зменшити частку ручної праці. Технологічний процес у цьому цеху включає кілька етапів: розвантаження та стабілізацію сировини, подальшу обробку на багатопилі, чотиристоронньому обладнанні та лінії оптимізації. Тут у дві зміни працює близько 170-180 людей.

Окрему увагу у компанії приділяють енергонезалежності та використанню альтернативних джерел енергії. До 70% енергетичних потреб "К'Лен" покриває за рахунок власних рішень. Компанія має сонячну електростанцію, яка у сонячний день повністю покриває добове споживання підприємства та дозволяє оптимізувати операційні витрати.

Крім того, тут функціонує повністю автоматизоване котельне господарство на щепі з котлами потужністю 1500 кВт і 800 кВт, а також дві когенераційні установки Caterpillar потужністю по 750 кВт. Додатково заплановано встановлення обладнання для отримання піролізного газу, що ще більше посилить екологічну складову виробництва.

Експорт та підтримка Ощада

Меблі фабрики високо оцінили іноземці: сьогодні близько 95% продукції "К'Лену" експортується за кордон, а географія продажів охоплює низку європейських країн. Найбільшими ринками збуту є Німеччина, Польща, Швеція та Данія.

Якість продукції відповідає вимогам Європейського Союзу, що підтверджено численними перевірками з боку компаній, які реалізують меблі українського бізнесу на зовнішніх ринках. Минулого року обсяг продажів підприємства становив 480 млн грн, а в цьому році компанія планує збільшити цей показник ще на 10-15% за рахунок розширення асортименту, оптимізації виробництва та активних маркетингових стратегій.

Компанія враховує відмінності між попитом на європейському та внутрішньому ринках. Наприклад, для європейських покупців меблі обробляються олією, що дає змогу зберегти природну структуру деревини та потребує свідомого догляду. А для внутрішнього ринку застосовується лаковий захист для більш стійкого до подразників покриття, на яке є попит серед українців.

"К'Лен" має як оптові, так і роздрібні канали продажів. Окрім партнерських поставок на експортні ринки, компанія тримає власний інтернет-магазин, а також фірмові магазини в Іршаві, Ужгороді, Львові, Києві та на території виробництва в Ільниці.

Важливу роль у розвитку підприємства відіграє співпраця з Ощадбанком. Для "К'Лену" в банку відкрито поточний рахунок, компанія користується кредитною лінією на 40 млн грн та реалізує через банк зарплатний проєкт для 370 співробітників.

Ми радіємо, спостерігаючи, як наше фінансування допомагає компаніям розвиватися та створювати робочі місця. Для нас це дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день стратегія Ощадбанку - бути надійним фінансовим хабом для українського бізнесу Сергій Наумов Голова правління Ощадбанку

Попри повномасштабну війну "К'Лен" продовжує працювати та зростати, утримуючи орієнтацію на європейські стандарти якості, експорт, екологічність та відповідальне використання ресурсів. Історія компанії - яскравий приклад того, як інвестиції в технології, продумана робота з ринками збуту та співпраця з банком дають змогу українському виробництву відстоювати свої позиції на міжнародному ринку навіть у складних умовах.