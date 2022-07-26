Майже 500 підприємств релокувались у безпечні райони та відновили роботу, - Кабмін

Станом на 26 липня 477 підприємств відновили роботу у безпечних регіонах у рамках програми релокації. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів.

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Згідно з повідомленням, у рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій до безпечних регіонів України. Із них уже 477 компаній відновили свою роботу.

Загалом на платформі цифрової взаємодії для допомоги у релокації зареєстровано 1763 заявки від підприємств, які бажають перемістити свої потужності. В даний час 326 компаній знаходяться на етапі переїзду - для них проводиться пошук локації або способу транспортування.

“З перших днів війни уряд акцентує увагу на програмах підтримки бізнесу. Важливо максимально зберегти українську промисловість. Саме тому ми запустили програму релокації. До участі може взяти участь будь-яке підприємство, отримавши допомогу у вирішенні логістичних питань, перевезенні та монтажі обладнання, пошуку приміщення з необхідною інфраструктурою. Щоб прискорити та скоординувати дії з усіма учасниками програми, запустили цифрову платформу релокації. Вона дозволяє покращити організацію процесу переїзду та запропонувати підприємцям додаткові можливості», – зазначила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

У рамках програми підприємства можуть переїхати до однієї із західних областей України. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області.

Подати заявку на релокацію підприємства можна за посиланням .

Нагадаємо, станом на 15 липня за програмою релокації до безпечних регіонів було переміщено 678 підприємств. Із них 68% – 467 підприємств – уже відновили свою роботу.