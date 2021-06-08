IT и Телеком 1 час назад

Мобильные приложения для доступа к активам использует почти половина инвесторов — опрос

В ходе исследования было опрошено более тысячи инвесторов с объемами инвестпортфеля не менее $50 тысяч, проживающих в девяти мировых финансовых центрах

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Около половины инвесторов — 43% — используют мобильные приложения для доступа к своим инвестициям. Об этом свидетельствуют результаты исследования Refinitiv, передает "Интерфакс-Украина".

По данным опроса, реальные возможности цифровых инвестиционных платформ не соответствуют ожиданиям 63% инвесторов, а максимально положительно оценить опыт от их использования готовы лишь 37% предпринимателей.

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При этом 72% опрошенных считают, что интеграция актуальных новостей рынка значительно повысила бы полезность инвестиционных платформ. А 80% инвесторов считают, что обновление всех показателей в режиме реального времени значительно улучшило бы их аналитические возможности.

Кроме этого, 20% респондентов не получают уведомлений, которые они считают полезными и нужными.

Исследование об управлении активами основано на результатах опроса, в ходе которого были опрошены свыше 1 тысяч инвесторов с объемами инвестпортфеля не менее $50 тысяч, проживающих в девяти мировых финансовых центрах: Австралии, Канаде, Китае, Гонконге, Японии, Сингапуре, Швейцарии, Великобритании и США.

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В агентстве отмечают, что потребности инвесторов быстро меняются в условиях нового, ориентированного на цифровые технологии рынка.

"В ближайшем будущем им потребуются самые актуальные данные и новые цифровые ресурсы, чтобы беспрепятственно пользоваться всеми инвестиционными возможностями и избежать потенциальных рисков. Для этого потребуются более совершенные инструменты, которые позволят персонализировать их под нужды клиентов и улучшить взаимодействие с консультантами в сфере управления активами", – говорится в сообщении.

"Последствия COVID-19 показали, насколько важно преобразовать все цифровые сервисы так, чтобы сделать их более надежными и клиентоориентированными, добавить туда как можно больше уникальной информации и глубокой аналитики. Вместо того, чтобы довольствоваться достигнутыми в 2020 году результатами цифровой трансформации, платформам нужно ставить перед собой более высокие цели и предоставлять такие услуги, которые не только соответствуют ожиданиям клиентов, но и превосходят их", — заявил руководитель отдела цифровых решений Refinitiv Чарльз Смит.

Как отметил старший аналитик Celent Эшли Лонгабо, в 2021 году компании, которые занимаются управлением активами, ускорят цифровизацию на всех уровнях". По его мнению, ключевым моментом стало осознание того, что для многих сервисов повышение качества работы с клиентами является приоритетным направлением.

В свою очередь генеральный директор и основатель The Rudin Group Эйприл Рудин полагает, что "эра гиперперсонализации в управлении капиталом уже наступила". Он отмечает, что поскольку только треть инвесторов оценивают свой опыт виртуального инвестирования по-настоящему высоко, это указывает на необходимость значительных изменений в данной сфере.

Ранее сообщалось, что около 40% граждан Украины воздерживаются от открытия собственного бизнеса из-за отсутствия начальных инвестиций.

Источник фото: Depositphotos.

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