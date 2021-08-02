"Нафтогаз" уволил директора своей газоснабжающей компании Рабиновича

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила директора своей дочерней газоснабжающей компании Максима Рабиновича. Об этом сообщил директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский.

По его словам, Рабинович уволен в связи с окончанием контракта. Вместо него исполняющий обязанности назначен финансовый директор ООО "ГК Нафтогаз Украины" Сергей Беляев.

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При этом издание "Экономическая правда" со ссылкой на слова самого Рабиновича написало, что официальная причина увольнения прогул.

Максим Рабинович занимал должность директора газоснабжающей компании "Нафтогаза" с июля 2019 года. Газоснабжающая компания "Нафтогаз" занимается поставками газа населению, в том числе в рамках годового газового продукта. Компания является одним из двух крупнейших игроков на рынке поставок газа населению и конкурирует с компанией "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа.

Напомним, что 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко. Во вторник, 15 июня, глава НАПК Новиков направил в Кабмин предписание о необходимости расторжения контракта с Витренко.

Вскоре председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко с должности главы госкомпании после предписания НАПК.

В то же время юридический департамент НАК считает предписание необоснованным.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК.

18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК для главы правительства. А 16 июля НАПК обратилось в Шевченковский районный суд Киева с требованием о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и Юрием Витренко.